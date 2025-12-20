Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Fiebre alta repentina, dolores musculares intensos y tos seca son algunas de las señales de esta variante de la gripe. Qué la diferencia de un resfrío común y cuándo consultar al médico

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza A que puede provocar cuadros respiratorios de inicio brusco y síntomas intensos. En los últimos días volvió a generar preocupación a nivel internacional por el aumento de casos en Europa y Estados Unidos, lo que reavivó las recomendaciones de prevención y vigilancia sanitaria.

En niños y adultos mayores también pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas son menos frecuentes en adultos jóvenes.

Qué es la gripe H3N2

La H3N2 es una de las cepas más habituales de la influenza A y se transmite a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y por contacto con superficies contaminadas. Suele generar cuadros más intensos en personas de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Cómo prevenir la gripe H3N2

Las medidas clave para prevenir la influenza H3N2 son la vacunación anual, el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, el uso de mascarilla si hay síntomas y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Qué hacer ante síntomas

Ante fiebre alta, dolores musculares y síntomas respiratorios intensos, se recomienda no automedicarse, guardar reposo, hidratarse y consultar con un profesional de la salud, especialmente si los síntomas persisten o si se pertenece a un grupo de riesgo. Detectar la gripe H3N2 a tiempo ayuda a prevenir complicaciones.

