"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

El Presidente celebró la aprobación de su proyecto de modernización laboral.

El presidente Javier Milei celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, donde se aprobó el proyecto de Modernización laboral.

“Histórico. VLLC", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

En el recinto acompañaron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

