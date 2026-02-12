Uno Santa Fe | Información General | mensaje

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

El Presidente celebró la aprobación de su proyecto de modernización laboral.

12 de febrero 2026 · 06:17hs
El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, donde se aprobó el proyecto de Modernización laboral.

“Histórico. VLLC", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

En el recinto acompañaron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

• LEER MÁS: El Gobierno logró la media sanción de la Reforma laboral en el Senado

