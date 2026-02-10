Uno Santa Fe | Información General | carnaval

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

El próximo fin de semana largo de febrero trae un doble feriado por carnaval. La consulta principal es cómo se cobran estos días según el régimen laboral

10 de febrero 2026 · 09:08hs
El próximo fin de semana largo será por el feriado por carnaval

El próximo fin de semana largo será por el feriado por carnaval

Se acerca el próximo fin de semana largo de Carnaval, que da la posibilidad de planificar unas breves vacaciones. Cuando la fecha se aproxima surgen dudas sobre si los días que acompañan ese fin de semana de febrero son feriados nacionales o días no laborables, que influye directamente en cómo se percibe el pago del descanso.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de carnaval caen lunes y martes, generando un puente natural que, con mínima organización, puede convertirse en un descanso prolongado. En el calendario del gobierno nacional, ambos días figuran como feriados nacionales, siendo el segundo y tercer feriado tras el primero de enero de 2026.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo feriado será doble, entonces, en el marco de los carnavales.

Este año, en el calendario caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días.

Cómo se cobran los feriados trabajados

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. En ese sentido, en caso de trabajar un día feriado, el trabajador debe cobrar una jornada doble.

Además, en el caso de que se trabajen horas extras, estas deben computarse al 100%, es decir, cada hora extra se cobrará el doble.

Por otro lado, en Argentina también hay días no laborales, pero la adhesión a estos queda en manos de los empleadores, no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

Con más detalle, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.

Calendario nacional de feriados de 2026 en Argentina

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
  • Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
  • Días no laborables
  • Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
  • Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
