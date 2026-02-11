A cuánto aumentarán jubilaciones y pensiones de la Ansés en marzo, en línea con la inflación

En base a lo informado por el Indec este martes, el incremento será de 2,9%, por lo que el haber mínimo alcanzará los $369.560,34 en el tercer mes del año

Las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aumentarán 2,9% en marzo , en línea con el dato de inflación de enero que difundió este martes el Indec.

De esta manera, el haber mínimo será de $369.560,34 en el tercer mes del año, sin contar el bono de $70.000 adicional que reciben quienes cobran dicha suma.

La próxima actualización de las jubilaciones y demás asignaciones sociales que administra la Ansés se sumará a los incrementos de 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,8% en febrero, conforme al sistema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/24 que puso fin a la fórmula de actualización trimestral anterior.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la Ansés. Así, la AUH y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $132.839 en marzo.

Cuánto cobrarán en marzo jubilaciones y pensiones de Ansés

Sin contar el bono, que desde hace dos años se mantiene congelado en $70.000, las jubilaciones y pensiones que paga la Ansés ascenderán a los siguientes montos:

Jubilación mínima: $369.672,72;

Jubilación máxima: $2.487.547,43;

Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam): $295.738,8;

Pensiones no Contributivas (PNC): $258.770,91;

Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.108,40.

Por su parte, la AUH y demás asignaciones quedarían desde marzo de la siguiente manera: