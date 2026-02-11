Uno Santa Fe | Información General | Ansés

A cuánto aumentarán jubilaciones y pensiones de la Ansés en marzo, en línea con la inflación

En base a lo informado por el Indec este martes, el incremento será de 2,9%, por lo que el haber mínimo alcanzará los $369.560,34 en el tercer mes del año

11 de febrero 2026 · 09:49hs
Las jubilaciones de Ansés se pagarán en marzo con el aumento similar al índice de inflación del Indec

ChatGPT

Las jubilaciones de Ansés se pagarán en marzo con el aumento similar al índice de inflación del Indec

Las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aumentarán 2,9% en marzo, en línea con el dato de inflación de enero que difundió este martes el Indec.

De esta manera, el haber mínimo será de $369.560,34 en el tercer mes del año, sin contar el bono de $70.000 adicional que reciben quienes cobran dicha suma.

La próxima actualización de las jubilaciones y demás asignaciones sociales que administra la Ansés se sumará a los incrementos de 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,8% en febrero, conforme al sistema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/24 que puso fin a la fórmula de actualización trimestral anterior.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la Ansés. Así, la AUH y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $132.839 en marzo.

Cuánto cobrarán en marzo jubilaciones y pensiones de Ansés

Sin contar el bono, que desde hace dos años se mantiene congelado en $70.000, las jubilaciones y pensiones que paga la Ansés ascenderán a los siguientes montos:

  • Jubilación mínima: $369.672,72;
  • Jubilación máxima: $2.487.547,43;
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam): $295.738,8;
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $258.770,91;
  • Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.108,40.

Por su parte, la AUH y demás asignaciones quedarían desde marzo de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839;
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $132.839;
  • Asignación por hijo (salario familiar) del sistema Suaf: $66.426 para el primer escalón de ingresos.
Ansés jubilaciones AUH Indec Inflación marzo
Noticias relacionadas
Las pensiones no contributivas de Ansés reciben un aumento en febrero

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El próximo fin de semana largo será por el feriado por carnaval

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Último Momento
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones