Las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aumentarán 2,9% en marzo, en línea con el dato de inflación de enero que difundió este martes el Indec.
A cuánto aumentarán jubilaciones y pensiones de la Ansés en marzo, en línea con la inflación
En base a lo informado por el Indec este martes, el incremento será de 2,9%, por lo que el haber mínimo alcanzará los $369.560,34 en el tercer mes del año
De esta manera, el haber mínimo será de $369.560,34 en el tercer mes del año, sin contar el bono de $70.000 adicional que reciben quienes cobran dicha suma.
La próxima actualización de las jubilaciones y demás asignaciones sociales que administra la Ansés se sumará a los incrementos de 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,8% en febrero, conforme al sistema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/24 que puso fin a la fórmula de actualización trimestral anterior.
Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la Ansés. Así, la AUH y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $132.839 en marzo.
Cuánto cobrarán en marzo jubilaciones y pensiones de Ansés
Sin contar el bono, que desde hace dos años se mantiene congelado en $70.000, las jubilaciones y pensiones que paga la Ansés ascenderán a los siguientes montos:
- Jubilación mínima: $369.672,72;
- Jubilación máxima: $2.487.547,43;
- Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam): $295.738,8;
- Pensiones no Contributivas (PNC): $258.770,91;
- Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.108,40.
Por su parte, la AUH y demás asignaciones quedarían desde marzo de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839;
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $132.839;
- Asignación por hijo (salario familiar) del sistema Suaf: $66.426 para el primer escalón de ingresos.