Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 14 de agosto

14 de agosto 2025 · 07:06hs
Horóscopo del jueves 14 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Día para ordenar prioridades y enfocarte en lo que realmente importa. En el amor, una actitud comprensiva ayudará a resolver tensiones. Evitá gastos impulsivos.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Buen momento para concretar acuerdos y resolver trámites. En lo sentimental, tu estabilidad será un ancla para la relación. Cuidá tu descanso para mantener energía alta.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Podrías recibir una propuesta inesperada que te motive a cambiar de rumbo. En pareja, buscá espacios de diversión compartida. Atendé tu concentración en el trabajo.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

La jornada te invita a confiar en tu intuición para tomar decisiones. En lo afectivo, habrá apertura para conversaciones sinceras. Posible reencuentro con alguien importante.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La energía favorece el liderazgo y la iniciativa, pero cuidado con el exceso de orgullo. En el amor, la pasión y la comunicación estarán en alza. Ideal para proyectar a largo plazo.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Buen día para cerrar temas pendientes y dejar atrás lo que ya no suma. En pareja, necesitás más espacio personal. Atención a molestias musculares o de postura.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Posibilidad de mediar en un conflicto ajeno con éxito. En lo sentimental, se afianza la confianza mutua. En el trabajo, tu diplomacia será clave para destrabar situaciones.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Tu determinación te permitirá avanzar en objetivos importantes. En el amor, la intensidad puede ser positiva si se maneja con equilibrio. Día ideal para estudios o investigación.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se activan oportunidades para viajes, cursos o nuevas experiencias. En pareja, se abren conversaciones profundas. Evitá la dispersión para no dejar tareas sin terminar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Buen momento para planificar inversiones o movimientos financieros. En lo afectivo, tiempo de decisiones importantes. Favorece la organización y la disciplina.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La creatividad y la originalidad estarán en su punto alto. En el amor, una propuesta inesperada podría cambiar tus planes. Evitá conflictos por diferencias de opinión.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Día propicio para la reflexión y el análisis personal. En lo sentimental, un gesto de empatía será bien recibido. Buen momento para actividades artísticas o espirituales.

