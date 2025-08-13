Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 13 de agosto

13 de agosto 2025 · 07:04hs
Horóscopo LEO

UNO Santa Fe

Horóscopo LEO

Horóscopo del miércoles 13 de agosto de 2025

Aries (21/3 al 20/4)

Día para tomar la iniciativa en un proyecto que te entusiasma. En lo sentimental, una charla pendiente puede aclarar malentendidos. Cuidá tu descanso para evitar agotamiento.

horoscopo
horoscopo
horoscopo

Tauro (21/4 al 21/5)

Se presentan oportunidades para mejorar ingresos o condiciones laborales. En el amor, tu paciencia será clave para evitar tensiones. Buen momento para actividades al aire libre.

Géminis (22/5 al 21/6)

Tu creatividad estará en alza y eso te ayudará a resolver problemas con originalidad. En pareja, habrá espacio para acuerdos. Posible contacto con alguien del pasado que trae noticias.

Cáncer (22/6 al 22/7)

La jornada favorece las negociaciones y diálogos importantes. En el plano afectivo, es momento de expresar lo que sentís sin miedo. Atención a gastos impulsivos.

Leo (23/7 al 23/8)

Energía alta para liderar, pero cuidado con querer controlarlo todo. En el amor, la pasión estará a flor de piel. Ideal para retomar un objetivo que habías dejado en pausa.

Virgo (24/8 al 23/9)

Podrías recibir una propuesta interesante en el ámbito laboral. En pareja, buscar equilibrio entre tu tiempo personal y el compartido será clave. Mantené la calma frente a imprevistos.

Libra (24/9 al 23/10)

Buen día para resolver temas burocráticos o legales. En el amor, la armonía se logra escuchando y cediendo un poco. La energía física será estable, pero no descuides tu alimentación.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Podrías descubrir información que te ayude a tomar una decisión importante. En lo afectivo, buscá momentos de intimidad y conexión real. Buen momento para estudios o investigación.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Tu optimismo te llevará a concretar avances en un objetivo. En el amor, surgirán planes espontáneos que refuercen el vínculo. Atendé tu postura o dolores musculares.

Capricornio (22/12 al 20/1)

En el trabajo, la constancia será tu mayor fortaleza. En pareja, es momento de comprometerse más con los proyectos en común. Favorece ordenar tu espacio y tus prioridades.

Acuario (21/1 al 19/2)

Día de inspiración para propuestas creativas. En lo sentimental, un mensaje o encuentro inesperado podría sorprenderte. Evitá discutir por temas menores.

Piscis (20/2 al 20/3)

Momento propicio para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. En el amor, una actitud comprensiva abrirá nuevas puertas. Ideal para actividades artísticas o espirituales.

Horóscopo miércoles agosto
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"