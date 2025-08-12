Horóscopo del martes 12 de agosto de 2025
Aries (21/3 al 20/4)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 12 de agosto
La jornada trae claridad para resolver un asunto que venías postergando. En lo sentimental, evitar discusiones innecesarias será clave para preservar la armonía. Energía alta para proyectos creativos.
Tauro (21/4 al 21/5)
Un cambio inesperado en el trabajo podría traerte nuevas oportunidades. En el amor, momento para escuchar más y hablar menos. Buen día para organizar tus finanzas.
Géminis (22/5 al 21/6)
Se abren posibilidades para concretar un viaje o una capacitación. En pareja, buscar puntos en común reforzará el vínculo. Atención a distracciones: podrías olvidar un compromiso importante.
Cáncer (22/6 al 22/7)
Jornada ideal para tomar decisiones que requieran intuición. El ámbito familiar reclama más de tu presencia. Posibilidad de un reencuentro afectivo que te sorprenda.
Leo (23/7 al 23/8)
El Sol te impulsa a brillar, pero cuidado con imponer tus ideas. En el trabajo, un gesto generoso te abrirá puertas. En lo sentimental, el diálogo será la llave para destrabar un malentendido.
Virgo (24/8 al 23/9)
Tendrás mayor enfoque para resolver temas pendientes. El amor pide paciencia y tolerancia. Favorable para organizar papeles, trámites o cuestiones legales.
Libra (24/9 al 23/10)
Es posible que hoy debas mediar en un conflicto ajeno. En pareja, la complicidad estará presente. Buen día para retomar actividades artísticas o hobbies que habías dejado de lado.
Escorpio (24/10 al 22/11)
Tus emociones estarán intensas y eso podría generar roces. Canalizá esa energía en proyectos personales. En lo laboral, posibilidad de reconocimiento por un esfuerzo reciente.
Sagitario (23/11 al 21/12)
Tu optimismo será contagioso y te ayudará a ganar aliados. En el amor, tiempo de aventuras y planes nuevos. Atendé tu salud: una pequeña molestia no debe pasarse por alto.
Capricornio (22/12 al 20/1)
Se activa tu sentido práctico para resolver problemas económicos. En lo sentimental, momento de definir si seguís en una relación o das un paso al costado. Energía estable para rutinas.
Acuario (21/1 al 19/2)
Podrías recibir una propuesta creativa o diferente a lo habitual. En el amor, la comunicación honesta será fundamental. Evitá apresurarte en decisiones importantes.
Piscis (20/2 al 20/3)
Día propicio para la introspección y el análisis personal. En lo laboral, mantener un perfil bajo será ventajoso. En el amor, un gesto inesperado te devolverá la confianza.