Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 9 de octubre

9 de octubre 2025
Horóscopo del jueves 9 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía está en alza y eso te permite resolver pendientes con rapidez. No dejes que la impaciencia te juegue en contra. En el amor, se abren caminos para un nuevo comienzo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los temas económicos cobran protagonismo. Es momento de cuidar gastos y planificar mejor. En lo afectivo, una charla sincera fortalece un vínculo importante.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día ideal para encuentros, entrevistas o nuevas conexiones. Tu simpatía natural atraerá oportunidades laborales y amorosas. Aprovechá el buen clima social.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitás un poco de calma interior. Evitá sobrecargarte con responsabilidades ajenas. En pareja, la comprensión mutua será clave para evitar malentendidos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los astros te dan protagonismo y brillo, pero también te piden humildad. En el trabajo, podrías recibir elogios. En el amor, alguien te mira con admiración.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Un día para organizar, limpiar y soltar lo que ya no sirve. En lo profesional, se avecinan mejoras si confiás más en tus capacidades. En el amor, se aclaran dudas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu encanto natural está potenciado y eso te ayudará a abrir puertas. Buen día para tomar decisiones sentimentales o iniciar algo nuevo. Cuidá tus energías.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los astros te invitan a mirar hacia adentro. La intuición te guía hacia una respuesta que esperabas. En lo laboral, una oportunidad que parecía perdida podría resurgir.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada trae dinamismo y entusiasmo. Perfecta para viajes, proyectos o reuniones. En el amor, el optimismo será tu mejor aliado.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Buen momento para planificar a largo plazo. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos. En pareja, se refuerzan los lazos si mostrás tu lado más sensible.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu mente creativa está en su punto más alto. Ideal para innovar o iniciar un cambio de rumbo. En el amor, alguien podría confesarte algo inesperado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La energía del día te conecta con tu mundo interior. Escuchá tus emociones y no te exijas tanto. Un gesto amable de alguien cercano te alegrará el día.

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos