Horóscopo del jueves 9 de octubre de 2025
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 9 de octubre
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Tu energía está en alza y eso te permite resolver pendientes con rapidez. No dejes que la impaciencia te juegue en contra. En el amor, se abren caminos para un nuevo comienzo.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Los temas económicos cobran protagonismo. Es momento de cuidar gastos y planificar mejor. En lo afectivo, una charla sincera fortalece un vínculo importante.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Día ideal para encuentros, entrevistas o nuevas conexiones. Tu simpatía natural atraerá oportunidades laborales y amorosas. Aprovechá el buen clima social.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Necesitás un poco de calma interior. Evitá sobrecargarte con responsabilidades ajenas. En pareja, la comprensión mutua será clave para evitar malentendidos.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Los astros te dan protagonismo y brillo, pero también te piden humildad. En el trabajo, podrías recibir elogios. En el amor, alguien te mira con admiración.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Un día para organizar, limpiar y soltar lo que ya no sirve. En lo profesional, se avecinan mejoras si confiás más en tus capacidades. En el amor, se aclaran dudas.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Tu encanto natural está potenciado y eso te ayudará a abrir puertas. Buen día para tomar decisiones sentimentales o iniciar algo nuevo. Cuidá tus energías.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Los astros te invitan a mirar hacia adentro. La intuición te guía hacia una respuesta que esperabas. En lo laboral, una oportunidad que parecía perdida podría resurgir.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
La jornada trae dinamismo y entusiasmo. Perfecta para viajes, proyectos o reuniones. En el amor, el optimismo será tu mejor aliado.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Buen momento para planificar a largo plazo. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos. En pareja, se refuerzan los lazos si mostrás tu lado más sensible.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Tu mente creativa está en su punto más alto. Ideal para innovar o iniciar un cambio de rumbo. En el amor, alguien podría confesarte algo inesperado.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
La energía del día te conecta con tu mundo interior. Escuchá tus emociones y no te exijas tanto. Un gesto amable de alguien cercano te alegrará el día.