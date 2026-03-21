Medrán tiene el equipo: Colón, con todo listo para visitar a San Telmo

Ezequiel Medrán definió la formación titular de Colón para el duelo de este domingo en la Isla Maciel, con el regreso de Julián Marcioni como principal novedad.

Todo listo en Colón . El entrenador Ezequiel Medrán ya tiene definida la formación titular para visitar este domingo a las 16 a San Telmo, en la Isla Maciel, por la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional. El árbitro del encuentro será Franco Acita.

El Sabalero llega en alza tras la victoria 1-0 frente a Acassuso, mientras que el conjunto bonaerense viene de empatar 1-1 ante San Miguel como visitante, en lo que será un cruce exigente para ambos.

Marcioni, la carta que vuelve en Colón

La principal novedad en el equipo rojinegro será el regreso de Julián Marcioni, quien dejó atrás el desgarro que lo marginó en las últimas fechas y volverá directamente al once inicial.

El volante ingresará en lugar de Conrado Ibarra, que sufrió una lesión muscular en el último compromiso y quedó descartado para este partido.

Julián Marcioni Julián Marcioni volverá a ser titular en Colón, que buscará sumar de a tres ante San Telmo en la Isla Maciel.

Para Medrán, la vuelta de Marcioni no solo cubre una baja obligada, sino que también representa una variante importante desde lo futbolístico. Su capacidad de desequilibrio, movilidad y aporte por las bandas lo convierten en una pieza clave dentro del esquema ofensivo.

Un equipo que busca consolidarse

Colón pretende sostener el buen momento tras su última victoria y seguir afirmándose como uno de los protagonistas de la Zona A. En ese sentido, el DT apuesta a mantener una base y potenciar el funcionamiento colectivo con el regreso de jugadores importantes.

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Con este panorama, el equipo rojinegro saldría a la cancha con: Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Con todo definido, Colón se prepara para un desafío siempre complicado como el de la Isla Maciel, con la intención de seguir sumando y ratificar su protagonismo en el campeonato.