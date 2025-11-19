Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 19 de noviembre

19 de noviembre 2025 · 07:11hs
Horóscopo del miércoles 19 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La energía te impulsa a tomar decisiones rápidas. Un proyecto pendiente avanza y recuperás motivación. Buen día para dialogar sin filtros.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Recuperás estabilidad. Una preocupación reciente empieza a ordenarse. En lo emocional, necesitás calma y conexión con lo simple.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día ideal para comunicar, negociar o estudiar. Una conversación te abre una puerta inesperada. Mucha creatividad disponible.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición se potencia. Hoy aparece claridad respecto a una situación familiar o emocional que te venía inquietando.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás ante los demás. Puede llegar un reconocimiento o elogio que mejore tu ánimo. En lo personal, recuperás seguridad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada productiva. Lográs resolver algo laboral que venía trabado. Ordenar tu espacio te ayuda a ordenar tu mente.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día trae armonía en las relaciones. Conversaciones sinceras permiten mejorar vínculos y avanzar hacia acuerdos importantes.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Energía intensa y transformadora. Hoy soltás algo que ya cumplió su ciclo. Buen momento para enfocarte en tus metas personales.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La suerte te acompaña. Te llegan buenas noticias o una oportunidad relacionada con viajes, estudios o trabajo.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Se ordenan asuntos económicos. Es un buen momento para planificar y tomar decisiones con cabeza fría.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Te sentís más libre para encarar cambios. Una idea nueva puede convertirse en un proyecto concreto. Inteligencia y creatividad en alza.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día de intuición profunda. Prestá atención a tus sensaciones: podrías recibir un mensaje emocional o espiritual valioso.

