Coudet tras su debut en River: "La semana fue una cagada, pero tengo mucha energía y no me voy a cansar"

El DT de River reconoció la dureza de sus primeros días, celebró el triunfo 2-1 ante Huracán y aseguró que mantiene máxima intensidad para lo que viene.

Eduardo “Chacho” Coudet debutó con victoria al frente de River y dejó frases que reflejan el sacudón de su llegada. Tras el 2-1 ante Huracán, el entrenador describió su primera semana como “una cagada, para hablar mal y pronto” , aunque aseguró que mantiene energía y determinación para afrontar los próximos desafíos.

Lejos de conformarse con el resultado positivo, Coudet destacó que el triunfo no modifica la urgencia de su trabajo . “Tenemos 9 días por delante hasta el parate y no podemos relajar”, remarcó, dejando en claro que su objetivo es consolidar ideas tácticas y sumar puntos decisivos en una etapa clave del torneo. El DT también mostró cuánto siguió el fútbol nacional desde el exterior: “Nunca me fui del fútbol argentino. No me perdí ni una fecha desde que me fui” , afirmó. Su frase “soy medio enfermo del fútbol” define un perfil obsesivo con la estrategia, la preparación y el análisis de rivales y jugadores.

Coudet explicó además su decisión de mantenerse fuera de redes sociales: “Tenía TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir”, un gesto que refleja su intención de desconectarse para enfocarse plenamente en River. También aclaró su postura sobre la opinión pública mientras no dirige: “Cuando salgo de un club me gusta hacer silencio, porque hay otra gente trabajando”.

Primer mensaje desde Núñez

El estreno dejó un mensaje positivo para la afición y el plantel: River ganó 2-1 en un partido intenso y cargado de tensión, pero el equipo mostró dinámica ofensiva y reacción en momentos clave, dejando a Coudet con buenas sensaciones para encarar los próximos compromisos. Con esta combinación de gestión emocional, conocimiento táctico y exigencia física, el “Chacho” busca marcar un rumbo claro para River y dejar atrás la etapa anterior, consolidando un proyecto a corto y mediano plazo que devuelva confianza a los hinchas.