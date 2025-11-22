Horóscopo del sábado 22 de noviembre de 2025
ARIES (21 de marzo al 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 22 de noviembre
ARIES (21 de marzo al 19 de abril)
La energía del día te impulsa a moverte, resolver pendientes y encarar decisiones que venías postergando. Una conversación clave podría abrirte nuevas puertas.
TAURO (20 de abril al 20 de mayo)
Buscás estabilidad y tranquilidad. El sábado trae momentos de disfrute en casa o con tu círculo íntimo. Buen día para ordenar ideas y planificar gastos.
GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)
Tu mente va rápido y tus ganas de socializar se multiplican. Un mensaje inesperado te activa la agenda. Evitá discusiones superfluas: elegí tus batallas.
CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)
El foco está en tus emociones. Necesitás sentir contención y claridad. Buen día para dedicarte a lo que te hace bien y para poner límites saludables.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
La creatividad toma protagonismo. Te animás a mostrar tu talento y a destacarte. Una invitación te puede sorprender. Energía alta para actividades recreativas.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Buscás orden, pero la jornada te pide flexibilidad. Aceptar cambios inesperados puede traerte beneficios. Buena vibra para temas familiares.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Te inclinás por el equilibrio, pero algunas tensiones externas podrían sacarte de eje. Un diálogo sincero te ayudará a recuperar la armonía.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Tu intuición está afilada. Notás detalles que otros pasan por alto. Ideal para cerrar acuerdos o tomar decisiones económicas. Cuidá el descanso.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
La energía sagitariana se enciende: entusiasmo, ganas de salir, explorar y conectarte. Alguien te sorprende con una propuesta inspiradora.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)
El sábado te invita a bajar la velocidad y reconectar con vos. El cuerpo habla: escuchalo. Buen día para revisar objetivos a corto plazo.
ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)
Planes grupales, proyectos colectivos o actividades creativas te movilizan. Gran capacidad para liderar sin presionar. Noticias alentadoras.tWlz5g
PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)
La sensibilidad está elevada, pero también tu intuición. Una charla íntima puede ayudar a sanar algo pendiente. Inspiración artística en alza.