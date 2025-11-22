Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 22 de noviembre

22 de noviembre 2025 · 08:23hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del sábado 22 de noviembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

La energía del día te impulsa a moverte, resolver pendientes y encarar decisiones que venías postergando. Una conversación clave podría abrirte nuevas puertas.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Buscás estabilidad y tranquilidad. El sábado trae momentos de disfrute en casa o con tu círculo íntimo. Buen día para ordenar ideas y planificar gastos.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente va rápido y tus ganas de socializar se multiplican. Un mensaje inesperado te activa la agenda. Evitá discusiones superfluas: elegí tus batallas.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

El foco está en tus emociones. Necesitás sentir contención y claridad. Buen día para dedicarte a lo que te hace bien y para poner límites saludables.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

La creatividad toma protagonismo. Te animás a mostrar tu talento y a destacarte. Una invitación te puede sorprender. Energía alta para actividades recreativas.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Buscás orden, pero la jornada te pide flexibilidad. Aceptar cambios inesperados puede traerte beneficios. Buena vibra para temas familiares.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Te inclinás por el equilibrio, pero algunas tensiones externas podrían sacarte de eje. Un diálogo sincero te ayudará a recuperar la armonía.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está afilada. Notás detalles que otros pasan por alto. Ideal para cerrar acuerdos o tomar decisiones económicas. Cuidá el descanso.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía sagitariana se enciende: entusiasmo, ganas de salir, explorar y conectarte. Alguien te sorprende con una propuesta inspiradora.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

El sábado te invita a bajar la velocidad y reconectar con vos. El cuerpo habla: escuchalo. Buen día para revisar objetivos a corto plazo.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Planes grupales, proyectos colectivos o actividades creativas te movilizan. Gran capacidad para liderar sin presionar. Noticias alentadoras.tWlz5g

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad está elevada, pero también tu intuición. Una charla íntima puede ayudar a sanar algo pendiente. Inspiración artística en alza.

Horóscopo sábado noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Último Momento
Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Luis Spahn: El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera

Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

Spahn: Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse

Spahn: "Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse"

Ovación
Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: Una pena

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"