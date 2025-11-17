Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 17 de noviembre

La semana comienza con una fuerte dosis de energía y motivación. Excelente día para iniciar proyectos, resolver temas laborales pendientes y tomar decisiones rápidas. En el amor, una charla necesaria mejora el vínculo.

TAURO (20/4 – 20/5)

Este lunes te invita a moverte con calma y claridad. Ideal para ordenar finanzas y planificar tu semana. En el plano afectivo, alguien te brindará apoyo emocional que necesitabas.

GÉMINIS (21/5 – 20/6)

Día muy favorable para reuniones, acuerdos y conversaciones importantes. Todo lo que implique comunicación fluye con facilidad. En el amor, se enciende la chispa con alguien que te intriga.

CÁNCER (21/6 – 22/7)

La intuición será clave hoy. Podrías recibir señales que te indican qué camino tomar. En lo familiar, se armoniza una situación reciente. En el amor, dejá que la sensibilidad fluya sin miedo.

LEO (23/7 – 22/8)

Comenzás la semana con brillo propio y reconocimiento. Tu liderazgo será valorado en el trabajo. En el amor, la pasión despierta y te sorprende una invitación inesperada.

VIRGO (23/8 – 22/9)

La organización será tu mejor herramienta. Resolverás asuntos pendientes y avanzarás en lo laboral. En lo emocional, te llega claridad sobre un tema que venías pensando hace días.

LIBRA (23/9 – 22/10)

El equilibrio vuelve a instalarse. Este lunes favorece el diálogo, los acuerdos y la buena convivencia. En el amor, una charla sincera renueva el vínculo o acerca a alguien especial.

ESCORPIO (23/10 – 21/11)

Iniciás la semana con intensidad y foco. Tu intuición detecta oportunidades ocultas. En lo sentimental, un momento de sinceridad te permitirá profundizar una relación.

SAGITARIO (22/11 – 21/12)

Tenés ganas de moverte, explorar y cambiar rutinas. El lunes favorece viajes cortos, trámites y decisiones que abren nuevos horizontes. En el amor, crece la conexión.

CAPRICORNIO (22/12 – 19/1)

Día productivo y estable. Tu disciplina te permitirá avanzar más rápido que otros. Una buena noticia en lo económico te dará alivio. En el amor, se fortalecen acuerdos importantes.

ACUARIO (20/1 – 18/2)

La creatividad se activa con fuerza. Excelente jornada para innovar, planificar nuevos proyectos o conectar con personas inspiradoras. En el amor, una conversación profunda une aún más.tWh9MQ

PISCIS (19/2 – 20/3)

La sensibilidad guía tus decisiones, pero con más claridad emocional que en días previos. Ideal para conversaciones sinceras y para soltar cargas del pasado. En el amor, llega un gesto inesperado.