Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 17 de noviembre

17 de noviembre 2025 · 07:23hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del lunes 17 de noviembre de 2025

ARIES (21/3 – 19/4)

La semana comienza con una fuerte dosis de energía y motivación. Excelente día para iniciar proyectos, resolver temas laborales pendientes y tomar decisiones rápidas. En el amor, una charla necesaria mejora el vínculo.

horoscopo .jpg

TAURO (20/4 – 20/5)

Este lunes te invita a moverte con calma y claridad. Ideal para ordenar finanzas y planificar tu semana. En el plano afectivo, alguien te brindará apoyo emocional que necesitabas.

GÉMINIS (21/5 – 20/6)

Día muy favorable para reuniones, acuerdos y conversaciones importantes. Todo lo que implique comunicación fluye con facilidad. En el amor, se enciende la chispa con alguien que te intriga.

CÁNCER (21/6 – 22/7)

La intuición será clave hoy. Podrías recibir señales que te indican qué camino tomar. En lo familiar, se armoniza una situación reciente. En el amor, dejá que la sensibilidad fluya sin miedo.

LEO (23/7 – 22/8)

Comenzás la semana con brillo propio y reconocimiento. Tu liderazgo será valorado en el trabajo. En el amor, la pasión despierta y te sorprende una invitación inesperada.

VIRGO (23/8 – 22/9)

La organización será tu mejor herramienta. Resolverás asuntos pendientes y avanzarás en lo laboral. En lo emocional, te llega claridad sobre un tema que venías pensando hace días.

LIBRA (23/9 – 22/10)

El equilibrio vuelve a instalarse. Este lunes favorece el diálogo, los acuerdos y la buena convivencia. En el amor, una charla sincera renueva el vínculo o acerca a alguien especial.

ESCORPIO (23/10 – 21/11)

Iniciás la semana con intensidad y foco. Tu intuición detecta oportunidades ocultas. En lo sentimental, un momento de sinceridad te permitirá profundizar una relación.

SAGITARIO (22/11 – 21/12)

Tenés ganas de moverte, explorar y cambiar rutinas. El lunes favorece viajes cortos, trámites y decisiones que abren nuevos horizontes. En el amor, crece la conexión.

CAPRICORNIO (22/12 – 19/1)

Día productivo y estable. Tu disciplina te permitirá avanzar más rápido que otros. Una buena noticia en lo económico te dará alivio. En el amor, se fortalecen acuerdos importantes.

ACUARIO (20/1 – 18/2)

La creatividad se activa con fuerza. Excelente jornada para innovar, planificar nuevos proyectos o conectar con personas inspiradoras. En el amor, una conversación profunda une aún más.tWh9MQ

PISCIS (19/2 – 20/3)

La sensibilidad guía tus decisiones, pero con más claridad emocional que en días previos. Ideal para conversaciones sinceras y para soltar cargas del pasado. En el amor, llega un gesto inesperado.

Horóscopo noviembre lunes
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Último Momento
Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Yunis, palabra autorizada en Colón: La cabeza ya está liberada

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus