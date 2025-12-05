Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 5 de diciembre

5 de diciembre 2025 · 07:04hs
Horóscopo del viernes 5 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El viernes te encuentra con iniciativa y claridad mental. Ideal para decisiones rápidas y resolver trámites pendientes. Una charla clave te ordena el panorama.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía del día te invita a bajar la intensidad y priorizar lo esencial. Un tema económico empieza a acomodarse. Evitá discusiones: hoy gana la paciencia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Noticias alentadoras impulsan tu ánimo. Se abren oportunidades laborales o académicas. En el amor, una conversación sincera mejora todo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Buen día para cerrar pendientes y ordenar tu entorno. Surge una propuesta interesante desde el ámbito laboral o familiar. La intuición será tu mejor aliada.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Estás creativo y magnético. Eso te abre puertas importantes. Un encuentro o mensaje inesperado te llena de entusiasmo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Viernes ideal para organizar finanzas y resolver asuntos prácticos. Se aclara una duda que te preocupaba. Cuidá tu energía.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La comunicación fluye mejor y podés resolver malentendidos o llegar a acuerdos. Tarde favorable para el amor y los vínculos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un ciclo se cierra y otro se abre con más claridad. Día propicio para conversaciones profundas. Algo que esperabas empieza a definirse.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Volvés a sentir motivación y ganas de avanzar. Buenas noticias sobre viajes, estudios o proyectos. La suerte acompaña decisiones importantes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía favorece los logros concretos. Podés recibir una propuesta laboral o un reconocimiento. Prestá atención al descanso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas nuevas y soluciones inesperadas aparecen en el momento justo. Excelente para reuniones o iniciar proyectos. En el amor, la comunicación mejora.__IP__

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad aumenta y te vuelve más perceptivo. Se resuelve algo emocional que venías arrastrando. Ideal para actividades creativas o espirituales.

