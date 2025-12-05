Horóscopo del viernes 5 de diciembre de 2025
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 5 de diciembre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El viernes te encuentra con iniciativa y claridad mental. Ideal para decisiones rápidas y resolver trámites pendientes. Una charla clave te ordena el panorama.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La energía del día te invita a bajar la intensidad y priorizar lo esencial. Un tema económico empieza a acomodarse. Evitá discusiones: hoy gana la paciencia.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Noticias alentadoras impulsan tu ánimo. Se abren oportunidades laborales o académicas. En el amor, una conversación sincera mejora todo.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Buen día para cerrar pendientes y ordenar tu entorno. Surge una propuesta interesante desde el ámbito laboral o familiar. La intuición será tu mejor aliada.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Estás creativo y magnético. Eso te abre puertas importantes. Un encuentro o mensaje inesperado te llena de entusiasmo.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Viernes ideal para organizar finanzas y resolver asuntos prácticos. Se aclara una duda que te preocupaba. Cuidá tu energía.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La comunicación fluye mejor y podés resolver malentendidos o llegar a acuerdos. Tarde favorable para el amor y los vínculos.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Un ciclo se cierra y otro se abre con más claridad. Día propicio para conversaciones profundas. Algo que esperabas empieza a definirse.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Volvés a sentir motivación y ganas de avanzar. Buenas noticias sobre viajes, estudios o proyectos. La suerte acompaña decisiones importantes.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La energía favorece los logros concretos. Podés recibir una propuesta laboral o un reconocimiento. Prestá atención al descanso.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas nuevas y soluciones inesperadas aparecen en el momento justo. Excelente para reuniones o iniciar proyectos. En el amor, la comunicación mejora.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La sensibilidad aumenta y te vuelve más perceptivo. Se resuelve algo emocional que venías arrastrando. Ideal para actividades creativas o espirituales.