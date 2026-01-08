Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 8 de enero

8 de enero 2026 · 07:32hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del jueves 8 de enero de 2026

Aries (21/3 – 19/4)

Energía de avances y movimiento. Se activan proyectos o trámites que venían demorados. En lo laboral, tu iniciativa se valora. En el amor, una charla sincera fortalece el vínculo.

Horóscopo diario

Tauro (20/4 – 20/5)

El foco del día estará en el dinero y la organización personal. Buen momento para revisar gastos y ordenar cuentas. En lo afectivo, necesidad de estabilidad y gestos concretos.

Géminis (21/5 – 20/6)

Tu mente estará muy activa y creativa. Reuniones, acuerdos o intercambios fluyen a tu favor. En el plano sentimental, un mensaje o acercamiento cambia el clima para bien.

Cáncer (21/6 – 22/7)

Jornada introspectiva. Conviene bajar el ritmo y escuchar más lo que sentís. En la familia, aparece un apoyo importante. Ideal para planificar cambios o nuevas metas.

Leo (23/7 – 22/8)

Buen momento para actividades en grupo o decisiones laborales. Tu liderazgo se nota y puede traer reconocimiento. En el amor, mayor apertura al diálogo y a proyectos en común.

Virgo (23/8 – 22/9)

Responsabilidades extra exigen organización y paciencia. Aun así, los resultados serán positivos. En lo afectivo, es tiempo de bajar exigencias y conectar desde lo simple.

Libra (23/9 – 22/10)

Inspiración y ganas de expansión. Viajes, estudios o proyectos personales toman forma. En pareja, crece la confianza y la proyección a futuro.

Escorpio (23/10 – 21/11)

Se reactivan temas económicos compartidos o asuntos emocionales profundos. Conviene negociar con calma. En lo sentimental, una charla honesta trae alivio.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Día clave para acuerdos, vínculos y sociedades. Se definen roles o compromisos. En el amor, posibilidad de fortalecer la relación a través del diálogo.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Avances concretos en lo laboral o profesional. Reconocen tu esfuerzo o disciplina. En lo personal, necesitás momentos de silencio y orden interno.

Acuario (20/1 – 18/2)

Creatividad en alza y buen clima social. Actividades recreativas o culturales renuevan tu energía. En el amor, complicidad y gestos de cercanía.__IP__

Piscis (19/2 – 20/3)

El hogar y los afectos toman protagonismo. Posible reencuentro emocional o recuerdo significativo. Buen día para ordenar espacios y escuchar tu intuición.

