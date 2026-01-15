Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 15 de enero

15 de enero 2026 · 07:03hs
Horóscopo del jueves 15 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día de avances concretos en lo laboral o personal. Una decisión que venías postergando comienza a tomar forma. En el amor, es momento de escuchar más y reaccionar menos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Energía enfocada en lo económico y la organización de recursos. Buen día para ordenar gastos o acordar valores. En los vínculos, necesidad de tranquilidad emocional.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Movimiento, intercambios y conversaciones clave. En el trabajo, tu capacidad de diálogo abre puertas. En el amor, aclarar emociones evita confusiones futuras.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Jornada introspectiva: necesitás priorizar bienestar y descanso mental. En lo laboral, avanzar paso a paso será la mejor estrategia. En el dinero, cautela ante gastos innecesarios.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimiento por un esfuerzo reciente o por tu liderazgo. En el amor, momentos de complicidad fortalecen el vínculo. Evitá tensiones por orgullo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día ideal para ordenar pendientes, documentos y tareas. En el trabajo, tu atención al detalle será clave. En los afectos, empatía antes que crítica.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesidad de equilibrio entre lo laboral y lo personal. En lo económico, una decisión prudente favorece el mediano plazo. En el amor, diálogo y acuerdos mutuos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intuición muy activa y claridad para detectar oportunidades. En el trabajo, se perfila un cambio favorable. En los vínculos, apertura emocional fortalece la confianza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Proyectos, viajes o estudios vuelven a tomar impulso. En lo laboral, aparece contacto o propuesta interesante. En el amor, entusiasmo y libertad compartida.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que avanzan con firmeza. Buen día para organizar objetivos a largo plazo. En los afectos, estabilidad y construcción conjunta.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad e ideas innovadoras en primer plano. En el trabajo, tu mirada distinta aporta soluciones. En el amor, necesidad de espacio sin alejarte emocionalmente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada y gran intuición para acompañar a otros. En lo laboral, conviene no apresurarse. En el amor, conexión profunda y diálogo sincero.

