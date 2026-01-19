Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 19 de enero

19 de enero 2026 · 07:32hs
Horóscopo del lunes 19 de enero de 2026

Aries (21/3 — 19/4)

Día ideal para retomar proyectos que habías dejado en pausa. La energía acompaña decisiones rápidas, pero conviene evitar discusiones impulsivas.

Tauro (20/4 — 20/5)

Se activa el plano económico: pueden surgir oportunidades o un pago pendiente. Administrá bien tus recursos y evitá gastos innecesarios.

Géminis (21/5 — 20/6)

Tu creatividad y comunicación estarán en primer plano. Reuniones, charlas o acuerdos se destraban. Buen momento para expresar ideas.

Cáncer (21/6 — 22/7)

El día invita a priorizar el descanso mental. Tomate un tiempo para ordenar emociones y no sobrecargarte con responsabilidades ajenas.

Leo (23/7 — 22/8)

Una propuesta o contacto del pasado puede volver a aparecer. Tu liderazgo se nota y podés influir positivamente en tu entorno laboral.

Virgo (23/8 — 22/9)

Se fortalecen metas profesionales. Es buen día para organizar tareas y planificar a mediano plazo. Evitá ser demasiado exigente con vos mismo.

Libra (23/9 — 22/10)

Interés por aprender algo nuevo o planear un viaje. Conversaciones importantes aportan claridad y nuevas perspectivas.

Escorpio (23/10 — 21/11)

Se mueven temas económicos compartidos o acuerdos familiares. Buen momento para sincerarte y hablar desde la profundidad.

Sagitario (22/11 — 21/12)

El foco estará en relaciones y vínculos. Puede surgir una conversación definitoria o un acuerdo pendiente. Evitá promesas apresuradas.

Capricornio (22/12 — 19/1)

Jornada productiva para ordenar prioridades y hábitos. Avances concretos en trabajo o trámites. Cuidá el descanso físico.

Acuario (20/1 — 18/2)

Creatividad y motivación en alza. Buen día para actividades artísticas, proyectos personales o romances. Seguí tu intuición.__IP__

Piscis (19/2 — 20/3)

Asuntos del hogar o familia toman protagonismo. Conversaciones pendientes logran destrabarse si hablás desde la calma.

Horóscopo lunes enero
