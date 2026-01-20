Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 20 de enero

20 de enero 2026 · 07:22hs
Horóscopo del martes 20 enero de 2026

Aries (21/3 — 19/4)

La jornada trae movimiento y decisiones rápidas. Podés recibir una propuesta o novedad laboral. Evitá actuar por impulso y escuchá segundas opiniones.

Imagen ilustrativa

Tauro (20/4 — 20/5)

Día favorable para ordenar finanzas, renegociar acuerdos o planificar gastos. Una conversación pendiente puede aclarar malentendidos recientes.

Géminis (21/5 — 20/6)

Tu comunicación estará especialmente activa. Reuniones, firmas o trámites avanzan. Buen momento para presentar ideas o proyectos personales.

Cáncer (21/6 — 22/7)

Conviene ir despacio y no cargar con responsabilidades extras. Tu intuición marcará el rumbo en temas emocionales o familiares.

Leo (23/7 — 22/8)

Se abren oportunidades en grupo, redes o contactos laborales. Personas clave pueden apoyar tus iniciativas. Cuidá tu energía y evitá discusiones.

Virgo (23/8 — 22/9)

El enfoque estará en metas y organización profesional. Avances concretos si te mantenés firme en tus prioridades. No busques la perfección absoluta.

Libra (23/9 — 22/10)

Día propicio para estudios, viajes o proyectos a futuro. Una noticia o conversación trae claridad y te anima a dar un paso más.

Escorpio (23/10 — 21/11)

Se activan temas económicos compartidos o acuerdos personales. Buen momento para poner límites sanos y hablar con honestidad.

Sagitario (22/11 — 21/12)

Las relaciones toman protagonismo. Puede surgir una conversación definitoria o un nuevo acuerdo. Evitá tensiones por diferencias de opinión.

Capricornio (22/12 — 19/1)

Día práctico y productivo para ordenar tareas, rutinas y prioridades. Pequeños avances generan resultados a corto plazo. Atendé el descanso.

Acuario (20/1 — 18/2)

Creatividad y motivación en alza. Buen momento para proyectos personales, vínculos afectivos o actividades recreativas. Seguí tu inspiración.

Piscis (19/2 — 20/3)

Temas del hogar o familia requieren tu presencia. Una charla sincera ayuda a cerrar etapas o sanar diferencias pendientes.

