Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 23 de enero

23 de enero 2026 · 07:45hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del viernes 23 de enero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día te impulsa a enfocarte en objetivos concretos. En lo laboral, podés destrabar un tema pendiente. En el amor, evitá discusiones por cuestiones menores.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se activan ganas de cambiar de aire y salir de la rutina. Buen momento para planificar viajes o proyectos personales. Confiá en tu intuición.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las emociones estarán intensas. Es un buen día para cerrar etapas y ordenar asuntos económicos. Evitá gastos impulsivos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las relaciones toman protagonismo. El diálogo sincero será clave para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos importantes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El trabajo y la salud requieren atención. Organizá tu agenda y no te exijas de más. Pequeños ajustes mejoran tu rendimiento.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad y el romance se potencian. Ideal para expresar sentimientos y dedicar tiempo a lo que realmente te apasiona.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El hogar y la familia ocupan un lugar central. Resolver temas pendientes te dará tranquilidad emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu comunicación estará afilada. Buen día para reuniones, trámites y acuerdos. Cuidá las palabras para evitar tensiones innecesarias.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las finanzas y la autoestima están en primer plano. Reconocé tu esfuerzo y evitá compararte con los demás.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es tiempo de replantear objetivos personales. La paciencia y la constancia serán claves para avanzar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu energía personal se potencia. Día ideal para tomar decisiones importantes y afirmarte sin pedir aprobación.__IP__

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los amigos y los proyectos colectivos traen buenas noticias. Apoyarte en otros te ayudará a avanzar.

