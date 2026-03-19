La búsqueda de Esmeralda: la familia apuntó a un circo que dejó el lugar tras la desaparición

Esmeralda Pereyra López fue vista por última en su casa, en la ciudad de Cosquín. “Alguien se la llevó", dijo su tía

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín , para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que es intensamente buscada desde el mediodía del miércoles.

El procedimiento se concentró en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, donde las autoridades establecieron el domicilio de la menor como “punto cero” del rastrillaje, desde donde se organizan las tareas de búsqueda.

Del operativo participaron fuerzas de seguridad y equipos especializados que llevaron adelante rastrillajes terrestres con el apoyo de unidades caninas, personal de rescate y drones, con el objetivo de cubrir un amplio radio en el menor tiempo posible.

La coordinación del despliegue está a cargo de las máximas autoridades policiales de la región, encabezadas por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo.

La principal sospecha

Según la tía de la niña, no hay dudas de que Esmeralda no pudo haberse alejado sola del entorno familiar. “Para mí alguien la agarró. Porque si no ella tendría que estar acá con nosotros”, expresó.

Durante los primeros momentos de la búsqueda, vecinos intentaron inspeccionar un circo que se encontraba en las inmediaciones.

“Había un circo que se fue justo hoy”, relató una vecina, quien también denunció que no les permitieron ingresar sin orden policial.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, ese dato forma parte de las líneas que se analizan en el entorno.

Cómo era la actividad de la niña

La familia describió a Esmeralda como una nena activa, pero que no solía alejarse de su casa sin compañía. “Sale a jugar a la arenita y vuelve adentro, no se mueve para ningún lado”, explicó su tía.

Además, remarcaron que solo salía con adultos de confianza: su madre, su abuela o su tía. Ese comportamiento refuerza la hipótesis de que su desaparición no fue voluntaria ni accidental.

Hay ALERTA SOFÍA por Esmeralda Pereyra López

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió este miércoles, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), una ALERTA SOFÍA por la desaparición de Esmeralda Pereyra López de 2 años.

“Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134”, escribió en redes sociales.

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Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

¿Que es la ALERTA SOFÍA?

Es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.__IP__

Según la página argentina.gob.ar, l a alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa: