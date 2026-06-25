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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 25 de junio

25 de junio 2026 · 07:19hs
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Horóscopo Cáncer

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Horóscopo Cáncer

Horóscopo del jueves 25 de junio de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Salud y bienestar: Las tensiones acumuladas en la espalda demandan un descanso. Intentá desconectar un rato antes de dormir.
  • Amor: Un diálogo sincero evitará malentendidos con tu pareja o un ser querido. Hablar a tiempo es clave.
  • Dinero y trabajo: Evitá tomar decisiones financieras impulsivas hoy. Analizá bien los costos antes de gastar de más.
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Salud y bienestar: Sentirás una gran inyección de energía. Es un buen momento para retomar hábitos deportivos.
  • Amor: Alguien de tu entorno cercano te mirará con otros ojos. Mantené el corazón abierto a las sorpresas.
  • Dinero y trabajo: Una propuesta laboral o un proyecto postergado empieza a tomar forma. Tu constancia dará frutos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Salud y bienestar: La mente no para y el cansancio mental te puede jugar una mala pasada. Bajá las revoluciones.
  • Amor: No busques respuestas afuera; la clave para sanar esa vieja herida está en tu propio equilibrio emocional.
  • Dinero y trabajo: Se destraba un trámite o un cobro que venía demorado. Buen día para ordenar tus papeles.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Salud y bienestar: Tu intuición está muy afilada hoy; escuchá lo que tu cuerpo te pide para sentirte en paz.
  • Amor: Excelente jornada para compartir momentos íntimos y reforzar los lazos familiares o afectivos.
  • Dinero y trabajo: Evitá los roces con superiores o compañeros de tareas. A veces, guardar silencio es la mejor estrategia.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Salud y bienestar: Prestale atención a tu alimentación. Incorporar más cosas naturales te ayudará a recuperar vitalidad.
  • Amor: Tu brillo natural atrae miradas. Si estás soltero, es un día ideal para salir y socializar.
  • Dinero y trabajo: Una oportunidad de liderazgo golpeará tu puerta. Confiá en tus capacidades, estás listo para el desafío.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Salud y bienestar: El exceso de autoexigencia te está estresando. Aprendé a delegar y regalate un tiempo para vos.
  • Amor: Es momento de dejar atrás los reclamos del pasado y enfocarse en construir un presente más armonioso.
  • Dinero y trabajo: Tu atención al detalle será clave para resolver un problema complejo en tu ámbito laboral.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Salud y bienestar: Buscá actividades que te devuelvan el eje, como una caminata al aire libre o meditación.
  • Amor: La Luna favorece los reencuentros afectivos. Un llamado inesperado te cambiará el humor para bien.
  • Dinero y trabajo: Buen momento para negociar condiciones o planificar inversiones a mediano plazo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Salud y bienestar: Buen momento para realizarte chequeos de rutina pendientes y priorizar tu cuidado personal.
  • Amor: Intensidad y magnetismo en el aire. Te costará ocultar lo que sentís, animate a dar el primer paso.
  • Dinero y trabajo: Un cambio de planes a último momento te obligará a improvisar. Tu agilidad mental te salvará.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Salud y bienestar: Tu optimismo característico vuelve a estar en alza, contagiando buena energía a quienes te rodean.
  • Amor: No dejes que la rutina apague el fuego. Proponé algo diferente y rompe los esquemas con tu pareja.
  • Dinero y trabajo: Esfuerzos del pasado empiezan a ser reconocidos por tu entorno laboral. Llegan buenas noticias.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Salud y bienestar: Protegete de los cambios bruscos de temperatura; tus vías respiratorias podrían estar algo sensibles.
  • Amor: Es tiempo de poner límites claros en las relaciones que te desgastan. Valorá tu paz mental.
  • Dinero y trabajo: Tu pragmatismo te permitirá avanzar a paso firme en tus metas económicas. Seguí así.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Salud y bienestar: Tu creatividad está por las nubes; canalizala a través del arte, la escritura o un pasatiempo.
  • Amor: Un aire de renovación sopla en tu vida afectiva. Dejá que las cosas fluyan sin presiones ni rótulos.
  • Dinero y trabajo: Se abren nuevas perspectivas comerciales. Estudiá las opciones con calma antes de firmar compromisos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Salud y bienestar: Conectá con el agua o con espacios de silencio para recargar tu sensible campo energético.
  • Amor: Tu empatía natural te convertirá en el refugio de alguien que la está pasando mal. Tu apoyo será clave.
  • Dinero y trabajo: Confiá en tus corazonadas financieras, pero no descuides la letra chica de los contratos.

Horóscopo junio jueves
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