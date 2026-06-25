25 de junio 2026

25 de junio 2026 · 07:19hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 25 de junio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Salud y bienestar: Sentirás una gran inyección de energía. Es un buen momento para retomar hábitos deportivos.

Amor: Alguien de tu entorno cercano te mirará con otros ojos. Mantené el corazón abierto a las sorpresas.

Dinero y trabajo: Una propuesta laboral o un proyecto postergado empieza a tomar forma. Tu constancia dará frutos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Salud y bienestar: La mente no para y el cansancio mental te puede jugar una mala pasada. Bajá las revoluciones.

Amor: No busques respuestas afuera; la clave para sanar esa vieja herida está en tu propio equilibrio emocional.

Dinero y trabajo: Se destraba un trámite o un cobro que venía demorado. Buen día para ordenar tus papeles.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Salud y bienestar: Tu intuición está muy afilada hoy; escuchá lo que tu cuerpo te pide para sentirte en paz.

Amor: Excelente jornada para compartir momentos íntimos y reforzar los lazos familiares o afectivos.

Dinero y trabajo: Evitá los roces con superiores o compañeros de tareas. A veces, guardar silencio es la mejor estrategia.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Salud y bienestar: Prestale atención a tu alimentación. Incorporar más cosas naturales te ayudará a recuperar vitalidad.

Amor: Tu brillo natural atrae miradas. Si estás soltero, es un día ideal para salir y socializar.

Dinero y trabajo: Una oportunidad de liderazgo golpeará tu puerta. Confiá en tus capacidades, estás listo para el desafío.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Salud y bienestar: El exceso de autoexigencia te está estresando. Aprendé a delegar y regalate un tiempo para vos.

Amor: Es momento de dejar atrás los reclamos del pasado y enfocarse en construir un presente más armonioso.

Dinero y trabajo: Tu atención al detalle será clave para resolver un problema complejo en tu ámbito laboral.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Salud y bienestar: Buscá actividades que te devuelvan el eje, como una caminata al aire libre o meditación.

Amor: La Luna favorece los reencuentros afectivos. Un llamado inesperado te cambiará el humor para bien.

Dinero y trabajo: Buen momento para negociar condiciones o planificar inversiones a mediano plazo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Salud y bienestar: Buen momento para realizarte chequeos de rutina pendientes y priorizar tu cuidado personal.

Amor: Intensidad y magnetismo en el aire. Te costará ocultar lo que sentís, animate a dar el primer paso.

Dinero y trabajo: Un cambio de planes a último momento te obligará a improvisar. Tu agilidad mental te salvará.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Salud y bienestar: Tu optimismo característico vuelve a estar en alza, contagiando buena energía a quienes te rodean.

Amor: No dejes que la rutina apague el fuego. Proponé algo diferente y rompe los esquemas con tu pareja.

Dinero y trabajo: Esfuerzos del pasado empiezan a ser reconocidos por tu entorno laboral. Llegan buenas noticias.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Salud y bienestar: Protegete de los cambios bruscos de temperatura; tus vías respiratorias podrían estar algo sensibles.

Amor: Es tiempo de poner límites claros en las relaciones que te desgastan. Valorá tu paz mental.

Dinero y trabajo: Tu pragmatismo te permitirá avanzar a paso firme en tus metas económicas. Seguí así.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Salud y bienestar: Tu creatividad está por las nubes; canalizala a través del arte, la escritura o un pasatiempo.

Amor: Un aire de renovación sopla en tu vida afectiva. Dejá que las cosas fluyan sin presiones ni rótulos.

Dinero y trabajo: Se abren nuevas perspectivas comerciales. Estudiá las opciones con calma antes de firmar compromisos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)