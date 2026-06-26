Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 26 de junio

Un viernes ideal para cerrar pendientes económicos. La Luna favorece los acuerdos de última hora y te da el impulso necesario para negociar a tu favor. En el amor, bajá un cambio; no dejes que el cansancio de la semana opaque el clima con tu pareja.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Es momento de priorizar tu bienestar físico y mental. Si sentís que el cuerpo te pide un freno, escuchalo. Un llamado inesperado o un mensaje a media tarde te va a cambiar el humor por completo. Mantenete abierto a los planes espontáneos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La comunicación será tu mejor herramienta hoy, Géminis. Vas a destrabar un conflicto laboral o familiar que te venía quitando el sueño gracias a tu empatía. En lo financiero, evitá las compras compulsivas de fin de semana.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás una fuerte necesidad de conectar con tus afectos más cercanos. Un encuentro íntimo o una charla profunda con un amigo te va a recargar las energías. En el plano laboral, tu intuición estará muy afilada: hacete caso ante esa corazonada.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El cosmos te impulsa a brillar en tu entorno profesional. Hoy se reconoce tu esfuerzo de los últimos días, lo que podría traducirse en un alivio a mediano plazo. En el amor, animate a proponer algo distinto para salir de la rutina.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Viernes de apertura mental y ganas de expandir tus horizontes. Si estás pensando en estudiar algo nuevo o planificar una escapada, hoy es el día para dar el primer paso. El clima astral te ayuda a ordenar tus prioridades emocionales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La energía de hoy te invita a soltar viejos rencores o pautas que ya no te suman. Excelente jornada para resolver trámites pendientes o cuestiones legales. En lo afectivo, la clave estará en poner límites claros pero con suavidad.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las relaciones de pareja o sociedades comerciales toman el protagonismo. Es un gran día para limar asperezas y proyectar a futuro. Si estás soltero, el magnetismo propio de tu signo estará potenciado; alguien te está mirando de cerca.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día de mucha actividad en tu rutina diaria y laboral. Lograrás terminar las tareas a tiempo si evitás las distracciones. Dedicale la última parte del día al autocuidado: un baño largo, una buena cena o simplemente desconectar las pantallas te hará excelente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La Luna transita por una zona muy favorable para tu autoexpresión, el romance y la creatividad. Te vas a sentir con más soltura que de costumbre. Es un viernes ideal para el disfrute, el arte y para dejar de lado las estructuras rígidas por un rato.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El foco estará puesto en el hogar y las raíces. Puede que sientas ganas de reordenar tu espacio o pasar tiempo de calidad con tu familia. Resolver un asunto de convivencia te traerá mucha paz mental de cara al fin de semana.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu mente estará ágil y llena de ideas brillantes, Piscis. Es una jornada perfecta para escribir, estudiar, tener reuniones o aclarar malos entendidos. Un mensaje de alguien del pasado podría sorprenderte hacia la noche; evalúa bien si vale la pena responder.