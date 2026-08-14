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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 14 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

14 de agosto 2026 · 07:13hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 14 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10:

- Hernandarias, Vieytes, Arenales y Larguía

Reemplazo de Postes

- Reconquista, avenida Circunvalación, Raúl Tacca y Mujica

Reemplazo de Poste

• 9 a 13:

- Javier dela Rosa, Ayacucho, avenida Blas Parera y Pasaje Vías

Mantenimiento de Subestación

- avenida J.J.Paso, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O´Higgins

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy

Reemplazo de Postes

• 12 a 16: Padre Genesio, Pasaje Santa Fe, Estrada y Boneo

Mantenimiento en red de media tensión

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Zazpe, Corrientes, Estrada y Quiroga

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: 7 de marzo, Candioti, San Juan y Gaboto

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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