La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 14 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 14 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10:
- Hernandarias, Vieytes, Arenales y Larguía
Reemplazo de Postes
- Reconquista, avenida Circunvalación, Raúl Tacca y Mujica
Reemplazo de Poste
• 9 a 13:
- Javier dela Rosa, Ayacucho, avenida Blas Parera y Pasaje Vías
Mantenimiento de Subestación
- avenida J.J.Paso, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O´Higgins
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 12: Estado de Israel, Castelli, Arenales y Castañaduy
Reemplazo de Postes
• 12 a 16: Padre Genesio, Pasaje Santa Fe, Estrada y Boneo
Mantenimiento en red de media tensión
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Zazpe, Corrientes, Estrada y Quiroga
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: 7 de marzo, Candioti, San Juan y Gaboto
Reemplazo de Postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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