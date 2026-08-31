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Baja la presión de agua en barrio Sargento Cabral: qué zona estará afectada este lunes

Aguas Santafesinas realizará este lunes tareas sobre la red de distribución de agua potable en barrio Sargento Cabral. Entre las 8 y las 16 disminuirá la presión en un sector delimitado por cuatro calles

31 de agosto 2026 · 07:50hs
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Baja la presión de agua en barrio Sargento Cabral: qué zona estará afectada este lunes

Aguas Santafesinas informó que este lunes 31 de agosto realizará tareas operativas sobre la red de distribución de agua potable en un sector del barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Santa Fe.

Como consecuencia de estos trabajos, disminuirá la presión del servicio entre las 8 y las 16 en la zona comprendida por las calles Manuel Padilla, avenida General Paz, pasaje República El Salvador y General Las Heras.

Desde la empresa indicaron que las tareas forman parte de intervenciones operativas sobre la red de distribución de agua potable.

Qué hacer si el agua sale turbia

Una vez finalizados los trabajos, Aguas Santafesinas recomendó que, en caso de percibir algún episodio de turbiedad en el agua, los usuarios dejen correr el servicio durante algunos minutos hasta que recupere su apariencia habitual.

La empresa recordó que los usuarios pueden realizar consultas a través de su servicio de Atención al Usuario las 24 horas, mediante mensajes de WhatsApp al +54 341 695-0008, o a través de la Oficina Virtual.

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