Uno Santa Fe | Información General | Javier Milei

Javier Milei incómodo ante preguntas de Eduardo Feinmann sobre Espert y la situación económica del país

El presidente Javier Milei defendió al diputado tras su renuncia por el vínculo con Fred Machado y apuntó contra el periodismo por “buscar roña”

16 de octubre 2025 · 07:52hs
El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei

El presidente de Argentina Javier Milei vivió momentos de tensión durante una entrevista televisiva en el canal A24, donde fue consultado por Eduardo Feinmann sobre distintos temas tras su regreso de Estados Unidos.

Las respuestas más incómodas llegaron cuando le preguntaron por la situación económica de los argentinos que no llegan a fin de mes y por la renuncia del diputado José Luis Espert a su candidatura, tras el escándalo por su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico.

Embed

“¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar?”, lanzó el mandatario cuando le insistieron sobre el impacto político que generó la salida de Espert. Milei aseguró que el legislador fue víctima de una “campaña sucia” y apuntó contra el periodismo por su tratamiento del caso.

Javier Milei apuntó al periodismo: “Buscan roña donde no la hay”

El Presidente cuestionó lo que calificó como “la actitud del promedio de los periodistas argentinos”, a quienes acusó de “buscar roña y tratar de sacar porquería donde no la hay”.

En ese marco, recordó una entrevista anterior en la que Espert fue consultado tres veces sobre una presunta transferencia de 200.000 dólares que habría recibido de Machado. “Hay un caso emblemático de un periodista que pregunta tres veces lo mismo a ver si le contestaba distinto, solo para meter ruido”, se quejó Milei, refiriéndose a Pablo Rossi.

"¿Cómo quiere que lo arregle?"

En la entrevista de este miércoles con el periodista Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno y descartó de plano cualquier medida de "atajo" para aliviar la situación de la gente.

Se produjo un cruce cuando Feinmann le planteó la difícil situación que atraviesan millones de argentinos: "El 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20", señaló el periodista, preguntándole al Presidente cómo se le "pone plata a la gente".

"¿A ver, cómo quiere que lo arregle? ¿Cómo le pongo plata a la gente?", respondió el presidente. El periodista le dijo: "el economista es usted". Entonces la respuesta de Milei tomó la forma de una enumeración de las políticas que se niega a aplicar:

1- Emitir dinero: "¿Quiere que haga como el kirchnerismo?", retrucó. "Cuando usted genera inflación, genera distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. No lo resuelvo imprimiendo papelitos".

2- Tomar deuda: "Argentina tiene los mercados de capitales cerrados todavía", explicó. "Pero aún así sería profundamente injusto, porque usted se estaría financiando la fiesta de hoy con el trabajo de las generaciones futuras. Y usted le pase la cuenta a su nieto. Un disparate, una inmoralidad".

3- Subir impuestos: "No hay atajo", insistió Milei. "Si usted sube impuestos, va a destruir la inversión. Si usted destruye la inversión, ¿sabe qué? No se van a generar puestos de trabajo. Los que consigan trabajo van a tener salarios bajos porque [serán] de baja productividad".

Ante la pregunta de "hasta cuándo la gente se va a tener que bancar esta situación", el Presidente ató la recuperación a la estabilidad política y la confianza de los mercados.

"En la medida que se despeje el riesgo político, va a bajar el riesgo país y eso va a producir una fuerte expansión de la economía con muchas inversiones", aseguró.

Javier Milei Eduardo Feinmann canal A24 Estados Unidos José Luis Espert Argentina Narcotráfico periodismo
Noticias relacionadas
javier milei viaja a estados unidos a reunirse con donald trump tras el auxilio financiero

Javier Milei viaja a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump tras el auxilio financiero

El presidente Javier Milei anunció que presentaría en el Congreso una reforma laboral y tributaria

Javier Milei anunció que buscará avanzar con la reforma laboral y tributaria tras las elecciones

María Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela"

javier milei presento su libro: canto con su banda y le agradecio a karina, a santiago caputo y a las fuerzas del cielo

Javier Milei presentó su libro: cantó con su banda y le agradeció "a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo"

Lo último

Carlos Del Frade: Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

Aún no pudieron identificar el cuerpo descuartizado y no se sabe cómo fue asesinado

Aún no pudieron identificar el cuerpo descuartizado y no se sabe cómo fue asesinado

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Último Momento
Carlos Del Frade: Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

Aún no pudieron identificar el cuerpo descuartizado y no se sabe cómo fue asesinado

Aún no pudieron identificar el cuerpo descuartizado y no se sabe cómo fue asesinado

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

Ovación
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Argentina le ganó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 tras 18 años

Argentina le ganó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 tras 18 años

Ordoñez: No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación

Ordoñez: "No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación"

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos