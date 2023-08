José Luis Perales, luego que lo dieran por fallecido: "Agradezco a los que intentaron saber si era verdad"

"Alguien de muy mala idea anunció que me he muerto pero la verdad es que estoy más vivo y más feliz que nunca", expuso el cantante español en un video publicado en redes sociales.

Embed CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Desde Londres, donde descansó unos días en compañía de su familia, el propio artista, de 78 años, decidió salir a desmentir la especie con un corto video que compartió en sus redes.

“Les hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea anunció que me he muerto pero la verdad es que estoy más vivo y más feliz que nunca. Agradezco a los que intentaron saber si era verdad esta cosa”, dijo el autor de célebres piezas románticas como “El velero”, “Y cómo es él”, “Te quiero”, “Me iré calladamente” y “Ella y él”.