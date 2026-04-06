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La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo

El encarecimiento del combustible, impulsado por la suba internacional del crudo, profundizó el deterioro del ingreso, advierte un informe del Iaraf

6 de abril 2026 · 08:49hs
La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo

José Busiemi

El poder adquisitivo de los salarios medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo. En la comparación interanual, el retroceso alcanza el 27%, mientras que frente a noviembre de 2023 la pérdida se profundiza hasta el 48%, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El deterioro se explica, en gran medida, por el salto en el precio del combustible. Solo en marzo, el litro de nafta aumentó un 21% en términos reales, impulsado por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional en el marco del conflicto en Medio Oriente. Como resultado, los ingresos alcanzan para llenar cada vez menos tanques.

Como en 2021

El precio del combustible volvió a niveles similares a los de mediados de 2021 en términos reales. Actualmente, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires —valor de referencia del informe de Iaraf— se ubica en torno a los $2.000 a precios constantes, reflejando no solo el shock reciente sino también un incremento significativo respecto de 2023. El alza responde principalmente a factores externos, como la suba del crudo, aunque el precio local también está condicionado por variables como el tipo de cambio, los costos de refinación y la carga impositiva.

Más allá del nivel de precios, el impacto más significativo se observa en los ingresos. La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo, en un contexto de ingresos prácticamente estancados frente a la aceleración del combustible.

Si se amplía la perspectiva, el deterioro es aún más marcado. Además de la caída interanual del 27% y del retroceso del 48% frente a fines de 2023, el salario también muestra una pérdida cercana al 18% en comparación con 2018, lo que da cuenta de un proceso sostenido de erosión del poder adquisitivo, indicó el informe.

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