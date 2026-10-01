Colón: Barrios está descartado y Delfino debe elegir entre Thaller y Olmedo

El defensor cordobés arrastra una molestia muscular y por ello, el DT sabalero tendrá que definir si ratifica al defensor paraguayo o si inclina por Thaller

Este jueves, el entrenador de Colón Iván Delfino terminará por definir el equipo que jugará ante Estudiantes de Buenos Aires. Y el único interrogante pasa por el bloque defensivo.

Y es que Pier Barrios, quien sumó algunos minutos en el partido ante All Boys arrastra una molestia en el isquiotibial, por lo cual no será de la partida.

Por ello, el DT debe definir si mantiene a Sebastián Olmedo o le da la chance a Nicolás Thaller. En el ensayo táctico que dispuso el miércoles, el titular fue Thaller.

No obstante, se menciona que el defensor guaraní arrastra una sobrecarga, que de todos modos, no le impedirá ser tenido en cuenta para el cotejo del sábado.

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Por su parte, las dos variantes que sí están confirmadas son los regresos de Agustín Toledo e Ignacio Lago, quienes ya cumplieron la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Así las cosas, los que saldrán del equipo son Matías Muñoz quien llegó a las cinco amarillas y Gabriel Risso Patrón, de muy flojo partido ante All Boys.

De esta manera la formación sabalera sería con: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo o Nicolás Thaller, Federico Rasmuseen, Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo, Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.