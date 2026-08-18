La inflación mayorista aflojó en julio: fue del 0,8% y acumuló 31,1% en doce meses

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en julio una suba de 0,8%, tres décimas menos que en junio y por debajo de la inflación minorista. En los primeros siete meses del año acumuló un incremento de 16,6%.

Inflación mayorista: El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 0,8% en julio.

La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio y acumuló un aumento del 31,1% interanual , según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

El dato marcó una desaceleración respecto de junio, cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había registrado una variación del 1,1% , y quedó también por debajo del 2,1% de inflación minorista registrado durante el mismo mes.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, el IPIM alcanzó una suba del 16,6%.

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio de 2026 respecto del mes previo y 31,1% interanual https://t.co/nIHFu2NLMc pic.twitter.com/4BXk1ZNjiC — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 18, 2026

Los productos nacionales e importados

La variación del nivel general del IPIM estuvo explicada principalmente por el comportamiento de los productos nacionales e importados.

Los productos nacionales registraron un incremento del 0,8%, mientras que los productos importados aumentaron 0,5% durante julio.

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De esta manera, el índice mayorista profundizó el proceso de desaceleración iniciado después del pico de 2,5% registrado en mayo. En junio la variación había sido del 1,1% y en julio volvió a reducirse, hasta alcanzar el 0,8%.

Según los datos del INDEC, se trata de la menor variación mensual desde mayo de 2025 y también del registro más bajo para un mes de julio en los últimos siete años.

Qué productos explicaron la variación

Dentro de los productos nacionales, algunas divisiones tuvieron una incidencia positiva significativa sobre el índice general.

Entre ellas se destacaron:

Productos agropecuarios: 0,39 puntos porcentuales.

Sustancias y productos químicos: 0,19 puntos porcentuales.

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,17 puntos porcentuales.

Alimentos y bebidas: 0,16 puntos porcentuales.

Estas subas fueron parcialmente compensadas por el comportamiento de petróleo crudo y gas, que tuvo una incidencia negativa de 0,91 puntos porcentuales.

También subieron los precios básicos del productor

El INDEC informó además la evolución de otros indicadores vinculados con los precios mayoristas.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba del 0,8% en julio. Este resultado estuvo determinado por un incremento del 0,9% en los productos nacionales y del 0,6% en los productos importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) aumentó 0,9% durante el mes.

En este último caso, los productos primarios registraron una baja del 1%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica tuvieron un incremento del 1,7%.

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Por debajo de la inflación minorista

El comportamiento de los precios mayoristas volvió a ubicarse por debajo de la inflación minorista.

En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%, luego de tres meses consecutivos de desaceleración. Con ese resultado, la inflación minorista acumuló un incremento del 33,8% en los últimos doce meses.

La diferencia entre ambos indicadores muestra que, durante julio, los precios mayoristas avanzaron 1,3 puntos porcentuales menos que los precios que enfrentan los consumidores.

El IPIM, que mide la evolución de los precios de los bienes comercializados en el mercado interno en su primera etapa de comercialización, constituye uno de los indicadores utilizados para observar la evolución de los costos que enfrentan distintos sectores productivos.

La reacción de Milei

El presidente Javier Milei celebró el dato difundido por el INDEC a través de sus redes sociales.

En ese marco, destacó la desaceleración de los precios mayoristas y afirmó: “Al final, julio empezó con cero”.

Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

El dato se conoce en un contexto en el que el Gobierno nacional busca sostener la desaceleración de la inflación y consolidar la reducción de los aumentos de precios, aunque la inflación minorista continúa mostrando una dinámica superior a la registrada en el mercado mayorista.

Con el 0,8% de julio, el IPIM acumula así un 16,6% en lo que va del año y un 31,1% interanual, en un nuevo registro de desaceleración dentro de la dinámica de los precios mayoristas.