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Un nuevo terremoto se sintió en Venezuela durante esta madrugada

El movimiento telúrico ocurrió a las 03.07 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros

18 de agosto 2026 · 10:34hs
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Un nuevo terremoto se sintió en Venezuela durante esta madrugada

Un nuevo terremoto se sintió en Venezuela durante esta madrugada

Un terremoto de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes en Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). El movimiento telúrico ocurrió a las 03:07 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor también fue percibido en Caracas, donde varias personas reportaron en redes sociales que se despertaron tras recibir la alerta sísmica de Google. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre afectados o posibles daños.

Delcy Rodríguez aseguró que el sistema de protección está activado

"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", destacó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a través de Telegram y aseguró que el sistema de protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondientes.

Qué se sabe del nuevo sismo en Venezuela

El movimiento registrado durante la madrugada generó preocupación entre los habitantes de la zona debido a la cercanía con el área afectada por el doble terremoto del 24 de junio. Funvisis fue el organismo encargado de informar la magnitud, el horario, la ubicación del epicentro y la profundidad del temblor.

Por el momento, las autoridades no reportaron nuevas personas heridas, viviendas dañadas ni otros efectos derivados del sismo. El sistema de protección continúa realizando tareas de seguimiento para detectar cualquier posible consecuencia.

Las cifras del doble terremoto

Según el último balance compartido por el Gobierno venezolano, la cifra de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, de la pasada tarde del 24 de junio de 2026, aumentó a 6.438, es decir, 137 víctimas mortales más que la semana anterior.

El boletín informativo destacó que se entregaron 335 viviendas a las familias afectadas, mientras que 59.109 edificaciones fueron inspeccionadas para comprobar su habitabilidad.

Las evaluaciones realizadas arrojaron que 34.680 edificios son habitables, 13.733 tienen restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.

terremoto Venezuela Delcy Rodríguez
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