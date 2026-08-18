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Tres nuevas designaciones del Gobierno: una en Secretaría de Comunicación y Medios y dos en Capital Humano

Las designaciones se informaron en dos decretos publicados en el Boletín Oficial firmados por el presidente Javier Milei, Diego Santilli y Sandra Pettovello

18 de agosto 2026 · 10:28hs
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Tres nuevas designaciones del Gobierno: una en Secretaría de Comunicación y Medios y dos en Capital Humano

Tres nuevas designaciones del Gobierno: una en Secretaría de Comunicación y Medios y dos en Capital Humano

El Gobierno oficializó tres designaciones, una de ellas la de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal de la Secretaría de Comunicación y Medios en un Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Son tres nuevas designaciones del gobierno de Javier Milei

En tanto, las otras dos son del Ministerio de Capital Humano y se trata del Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y de la Subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según el Decreto 747/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial: “...desígnase, a partir del 18 de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación a la abogada Verónica Magdalena Varela”.

Por su lado, el Decreto 739/2026 indicó: “Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo desconcentrado del Ministerio de Capital Humano, al abogado Martín Domingo Lepera”.

En el mismo Decreto firmado por Milei y la ministra Sandra Pettovello, se informó: “Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano a la licenciada Verónica Yanina Ramos”.

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