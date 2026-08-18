Hasta fin de año: cuántos feriados quedan este 2026 en Argentina Tras la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín el calendario oficial marca cuatro fines de semana largos más los próximos meses 18 de agosto 2026 · 10:28hs

Hasta fin de año: cuántos feriados quedan este 2026 en Argentina

Después de este lunes 17 de agosto, todavía quedan cuatro feriados con fines de semana largos en Argentina antes de que termine el año, por lo que hay aún oportunidades para organizar escapadas y paseos a destinos de cercanía. Para lo que resta de 2026 en Argentina, quedan cinco feriados nacionales distribuidos en cuatro fines de semana largos.

El del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marcó el último de los feriados de invierno El feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marcó el último descanso largo del invierno, pero no será el último del año. De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales 2026, todavía quedan por delante fechas de descanso en octubre, noviembre y diciembre.

El calendario oficial contempla los siguientes feriados para lo que resta de 2026 Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural; Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional; Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María; Viernes 25 de diciembre: Navidad. En diciembre también se sumará el lunes 7 como día no laborable con fines turísticos, por lo que quienes puedan aprovecharlo tendrán un fin de semana extralargo de cuatro días.