El relator que quedó en el centro de la polémica por el festejo de Rosario Central rompió el silencio

El relator explicó cómo se produjo la confusión durante la definición del título anual, publicó el audio completo de la transmisión y denunció que recibió amenazas.

La celebración anticipada de los hinchas de Rosario Central después de su victoria ante Estudiantes de Río Cuarto sigue generando repercusiones. Esta vez, quien salió a dar su versión fue Jesús Emiliano, el relator que quedó señalado por una información equivocada sobre el gol de Enner Valencia para Boca. A través de sus redes sociales, compartió la grabación completa y cuestionó las acusaciones que recibió.

El relator explicó cómo se produjo la confusión en plena definición

La controversia se originó durante los últimos minutos del partido entre Boca y Defensa y Justicia. Mientras ambos encuentros se disputaban en simultáneo, la transmisión de Radio 2 seguía lo que ocurría en La Bombonera a través del periodista Ezequiel Casse.

Cuando Emiliano consultó por la situación del tanto de Enner Valencia, su compañero respondió: “Lo anuló, lo anuló”. Sin embargo, segundos después rectificó la información y confirmó que el árbitro había convalidado el gol que le permitió al Xeneize quedarse con el título.

El relator reconoció que hubo un error en la comunicación, aunque sostuvo que la invasión de los simpatizantes al campo de juego ya había comenzado antes de que se difundiera esa información.

“Se escucha perfectamente cómo estalla Arroyito, y luego del estallido y que la gente ingresara al estadio, recién ahí aparece el 'lo anuló, lo anuló...'. Ese fue un error garrafal nuestro, pero que no provocó el ingreso de la gente”, explicó.

También reconstruyó el intercambio que tuvo con su compañero durante la transmisión: “Aparece un error nuestro, que es que mi querido compañero dice: 'Lo anuló', cree que lo anuló. Al segundo lo anuló. Yo me meto para reafirmar con vehemencia, pero dos segundos más tarde ya me dice: 'No, no, vale, lo convalida el árbitro'”.

En ese sentido, cuestionó que se responsabilice a los periodistas por lo sucedido en el estadio: “Arman una historia de que la gente entró porque nosotros mal informamos, en el medio de un error del cual ya pedimos total disculpas como corresponde y que se subsanó al segundo”.

"Es parte de este mundo de redes, de una crueldad que nos toca vivir a todos lamentablemente"



El director de Radio 2, Jesús Emiliano, despegó la transmisión del partido de Central de los festejos que se vivieron en el estadio.



A pocas horas del malentendido del sábado, empezó a… pic.twitter.com/ldpciWW5JZ — Corta Rosario (@CortaRosario) November 10, 2026

Denunció amenazas y expresó su preocupación por las repercusiones

Más allá de reconocer la equivocación, Emiliano manifestó su malestar por el nivel de agresividad que recibió después de que el episodio se viralizara. Según contó, los cuestionamientos trascendieron las críticas por su trabajo y llegaron a situaciones de amenaza.

“Esto nos provoca mucho dolor y angustia, porque los reclamos pasaron de la descalificación a la amenaza”, sostuvo.

El periodista también apuntó contra el comportamiento de algunos usuarios en las plataformas digitales y la facilidad con la que se producen ataques desde perfiles anónimos.

“Las redes son un mundo de crueldad importante porque mucha gente se ampara en otro nombre, sin cara, sin firma, y ahí aparece la amenaza, la descalificación cruda”, expresó.

Por último, Emiliano buscó separar la equivocación periodística de la reacción de los simpatizantes de Rosario Central, al considerar que quienes ingresaron al campo de juego lo hicieron convencidos de que su equipo había conseguido el objetivo.

“El hincha que entró a festejar lo hizo con el corazón, con el alma y pasó lo que pasó”, concluyó.