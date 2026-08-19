Conmoción en la ciudad de San Justo: hallaron muerto a un nene de 6 años en brazos de su madre, que quedó aprehendida

Sucedió a media tarde de este miércoles en un barrio de la ciudad de San Justo, departamento homónimo. Un médico del Samco revisó al menor y confirmó su muerte, sin poder establecer la causa del deceso. La madre, de 28 años, quedó aprehendida.

Conmoción en la ciudad de San Justo: hallaron muerto a un nene de 6 años en los brazos de su madre, que quedó aprehendida. Foto: Diego Astoreca.

Esta tarde de miércoles, en calle Sylvestre Begnis entre Pedro Millán y la cortada 27, de la ciudad de San Justo , vecinos denunciaron una probable situación de violencia en el interior de una vivienda. Llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, y se encontraron con una mujer de 28 años con su hijo de seis en sus brazos .

Luego, llegó un médico en una ambulancia del Samco local, y el profesional constató la muerte del menor sin poder establecer aún la causa que la produjo.

Aprehensión de la madre

Los policías sanjustinos hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Justo, que frente a la situación ordenó que la mujer sea privada de su libertad preventivamente, que fueron a la vivienda los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI y también los agentes especialistas para la realización de los peritajes criminalísticos.

Mientras tanto, también ordenó el traslado urgente del cadáver del menor a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, para la realización del examen médico-científico con la determinación real de la causa que produjo el deceso del menor.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la muerte del menor establecida por el médico del Samco sanjustino, y el trabajo policial desplegado y articulado por orden del fiscal MPA de San Justo, a las Jefaturas de la Unidad Regional XVI departamento San Justo y de la Policía de Investigaciones PDI, que hicieron lo propio con el fiscal, además de buscar testigos en el barrio como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas de la PDI.