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Thiago Tirante hizo historia en Cincinnati: venció a Mensik y avanzó por primera vez a cuartos

Thiago Tirante derrotó al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 y consiguió la victoria más importante de su carrera en un Masters 1000.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 18:18hs
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Thiago Tirante hizo historia en Cincinnati: venció a Mensik y avanzó por primera vez a cuartos

Thiago Tirante consiguió este miércoles la victoria más importante de su carrera y avanzó por primera vez a los cuartos de final de un Masters 1000. El argentino derrotó al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati y protagonizó una remontada para meterse entre los ocho mejores del certamen estadounidense.

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Tirante remontó a Mensik y se metió entre los ocho mejores

El encuentro comenzó con mucha paridad. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios y mantuvieron un nivel elevado durante buena parte del primer set. Tirante buscó lastimar con su derecha, mientras que Mensik encontró variantes para mantener equilibrado el desarrollo.

Cuando el marcador estaba 5-5, el argentino cometió algunos errores en momentos decisivos y el checo aprovechó para conseguir el quiebre. Luego, Mensik mantuvo su saque y cerró el primer parcial por 7-5.

Tirante reaccionó rápidamente en el segundo set y mostró una versión más agresiva. Aunque no pudo aprovechar una oportunidad de quiebre en el primer juego, mantuvo la intensidad y sostuvo la igualdad hasta el 4-4.

A partir de allí, el argentino comenzó a soltar con mayor confianza su derecha y logró imponer condiciones desde el fondo de la cancha. Mensik quedó bajo presión, Tirante consiguió el quiebre en el noveno game y después sostuvo su servicio para ganar el set 6-4 y llevar el partido a una tercera manga.

Una definición a pura resistencia

En el set decisivo, Tirante salió decidido a completar la remontada. Quebró rápidamente el servicio de Mensik para ponerse 2-0 y volvió a conseguir una rotura para ampliar la ventaja hasta el 3-0.

El argentino mantuvo la solidez desde el fondo y llegó a estar 4-0 arriba, pero Mensik reaccionó y recuperó uno de los quiebres. Tirante debió soportar la presión del checo, pero consiguió mantenerse en partido y conservar su ventaja.

Con otra rotura en el noveno game, el argentino quedó 5-4 y tuvo la posibilidad de sacar para partido. Tirante no desaprovechó la oportunidad y, en su primer match point, cerró el encuentro por 6-4 para completar una remontada histórica.

Con este triunfo, el argentino se instaló por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000. En esa instancia enfrentará al ganador del duelo entre Arthur Fils y Alex de Miñaur.

Thiago Tirante Cincinnati cuartos
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