Ley de Bases: el Senado retomó el tratamiento con el foco en los dialoguistas

Por su parte, desde el oficialismo abrieron un canal de diálogo con los senadores aliados -por ahora díscolos- para apuntalar el tan ansiado dictamen que le permita llegar al recinto antes del Pacto de Mayo, convocado para el sábado 25, en Córdoba, por el presidente Javier Milei.

Los planes del gobierno, que aspiraba a conseguir un dictamen exprés, quedaron enterrados y el ritmo de ambos proyectos los últimos días en la Cámara alta lo impusieron los bloques dialoguistas.

Sin embargo, se sabe que el Senado se apresta a ser cámara revisora de las iniciativas y hubo falta de política con los líderes de los bloques, informó Noticias Argentinas.

Los puntos más cuestionados de la primera semana de la ley de Bases y el paquete fiscal, y que dejaron entrever varias modificaciones en capítulos clave, fueron: Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria, reforma laboral.

En ese marco, el sindicalista Daer dio el puntapié inicial de una extensa lista de oradores que serán escuchados por el plenario esta semana. Fue invitado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), apuntó contra algunos puntos de la reforma laboral, entre ellos, hizo hincapié en el régimen de contratación y el fondo de cese.

El exdiputado nacional calificó la incorporación de la figura del "colaborador" como "inédita". "La intención fue siempre llevarlos a ley de contrato de trabajo”, lanzó el síndico y sumó: "Es lo más grave que tiene este proyecto de ley porque, en vez de avanzar de una manera adecuada, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo los mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal".

Sobre el fondo de cese, desarrolló: “Entramos en una redacción excesivamente simple que entra en contradicción con el despido discriminatorio, con la no registración. Me parece que con la liviandad que se tomó este tema hasta parecería un absurdo. En la reglamentación se pone un valor nominal para la jubilación, la obra social, Pami, y no se hace proporcional. Rompe los criterios solidarios que tiene la seguridad social".

Para finalizar, y sobre el epílogo de su disertación, Daer se preguntó en líneas generales: "¿Cuál es el fin que se persigue? Si es abaratar los costos habría que especificarlo de otra manera y discutir los temas de fondo, pero no intentar imponer términos vagos que nos lleven a terminar destruyendo el financiamiento de la seguridad social de nuestro país".

Por su parte, Yasky fue más allá y planteó que en la pretendida reforma "no hay un solo artículo que respete el 14 bis" y agregó: "Además, va en contra del artículo 75 de la constitución que habla de la no regresividad de las leyes". Consideró que, de prosperar ambas iniciativas, la Argentina se encamina "a un modelo social parecido al que impera al resto de los países de América Latina".

