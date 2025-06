Los médicos residentes del hospital Garrahan levantaron el paro ante amenazas de despidos

Advertencia de las autoridades del Garrahan

A pesar de que los residentes son empleados por el Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan fue la encargada de enviar un correo esta mañana a los residentes bajo la advertencia de aplicar penalizaciones, las cuales varían en magnitud según el caso.

Los responsables de emplear a los residentes evalúan tres alternativas: el descuento salarial por día de paro, la pérdida de regularidad de la pasantía o, directamente, la desvinculación. “Todas las amenazas son ciertas”, afirman desde los residentes.

Justamente, ayer por la tarde, los médicos residentes del Hospital Garrahan rechazaron el incremento anunciado por el Ministerio de Salud, que implica un incremento de $300.000 en el bono y llevando a la remuneración total de $1.300.000 a partir de julio.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes. El salario continúa siendo de $797.000 en mano.