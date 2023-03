Los peligros del desmonte: temperaturas extremas, inundaciones y desaparición de especies

Año tras año el verano y el invierno azotan de forma más cruda, en el calor y el frío respectivamente. Los bosques evitan las temperaturas extremas, pero con el desmonte, las consecuencias no solo se van desatando en el clima, sino que también producen la pérdida la biodiversidad e incluso la desaparición de algunas especies, así lo explicó Pablo Aceñolaza, doctor en botánica, docente de forestales en Uner e investigador del Conicet.

"Los bosques tienen una importancia central en la regulación y la morigeración climática a nivel local, regional y global", puntualizó. Además, resaltó los bienes y servicios que prestan los bosques: "A nivel local la disminución de la erosión. La gota de agua cuando cae sobre un bosque normalmente toca una hoja, una rama, una planta que está abajo y no impacta directamente sobre el suelo, lo cual produce que esa gota llegue disgregada y no desagrega al suelo. Produciendo así un lavado del mismo".

La entrevista en inglés de Scaloni que está revolucionando las redes: "I like computer"

desmonte bosques temperaturas extremas (2).jpg

El investigador, sostuvo: "Cuando el bosque no está por deforestación o por degradación extrema, esa gota al caer degrada el suelo y lo va llevando por la escorrentía superficial, perdiendo la capa superior del suelo que es la más rica en nutrientes y no se en recupera miles de años, no es un proceso que se pueda regenerar rápidamente".

•LEER MÁS: La deforestación y los incendios de las islas pueden aumentar la proliferación de mosquitos

Además, los bosques funcionan como una protección de cuenca, brinda sombra para los animales y nichos ecológicos para distintas especies (insectos, aves, mamíferos, reptiles, las plantas). Cuando los árboles se retiran pueden ser remplazados por vegetación de otro tipo como arbustiva o herbácea. Si bien brindan algunos de esos bienes y servicios "muchas veces lo hacen en menor medida". A su vez, Aceñolaza recalcó que gran parte de los parques nacionales o áreas turísticas de la Argentina están asociadas a la presencia de bosques y que si no los tuvieran probablemente no serían espacios de turismo y conservación. Entre los beneficios que los bosques brindan a la región local está la mano de obra, la polinización, los frutos y la leña.

desmonte bosques temperaturas extremas (3).jpg

A escala media, es decir a nivel regional, los bosques se destacan por "las morigeraciones de las fluctuaciones de las inundaciones". Cuando una cuenca tiene bosques el agua se disgrega y tiene más posibilidades de entrar durante más tiempo y permear el suelo, llegando a conformar las napas freáticas y disminuyendo así la escorrentía superficial. En cambio, si no tiene bosque, inmediatamente cuando el agua empieza a correr principalmente por la superficie, por supuesto que algo entra al suelo, pero la mayoría corre por arriba, produciendo en la cuenca media y baja, inundaciones, sedimentaciones, arrastre de sedimentos, entre otros efectos.

"Las áreas boscosas normalmente morigeran el clima, o sea evitan las temperaturas extremas, ya sean calor o frío. Entonces, no solo hay una regulación hídrica, sino también de las temperaturas a nivel regional. Además, el desmonte produce pérdida de biodiversidad, que, si se sigue reproduciendo en otros sitios aledaños con el mismo patrón corre el riesgo de escalar aún más y generar una pérdida de biodiversidad globalmente o incluso la desaparición de algunas especies", resaltó el doctor en botánica.

desmontes-ilegales-en-Chaco.jpg

Explicó que los bosques en etapas iniciales crecen lentamente como todo ser vivo, después se acelera el crecimiento de manera considerada, toman dióxido de carbono del aire, además de utilizar aguas, sales y luz para hacer la fotosíntesis. Este dióxido de carbono es acumulado en forma de madera, entonces cuando hay un bosque adulto esa tasa de crecimiento que tuvo en la juventud empieza a disminuir. Los árboles siempre crecen, pero con los años su velocidad de desarrollo disminuye y arranca a aumentar la degradación.

En conclusión, el especialista definió: "La tasa de asimilación global de dióxido de carbono del aire disminuye en bosques adultos y es muy alta en bosques jóvenes. Entonces, cuando se retiran bosques nativos y maduros lo que se está haciendo es que esa biomasa que tiene el carbono acumulado, vuelva al aire, ya sea porque se quemó, se cortó y degradó naturalmente o porque se va a utilizar en algo que tiene poca vida útil como madera. Tenemos que defender nuestros bosques nativos porque son el resguardo de nuestra biodiversidad, de nuestra cultura, de nuestra idiosincracia. Y ambientalmente, nos afecta su desaparición".

•LEER MÁS: En un caso histórico, la protección del yaguareté llegará a la Corte Suprema