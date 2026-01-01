Uno Santa Fe | Información General | bebés

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.

1 de enero 2026 · 12:04hs
Lugares en donde nacieron los primeros bebés del 2026 en Argentina 

Lugares en donde nacieron los primeros bebés del 2026 en Argentina 

Se conocieron los bebés que nacieron en las primeras horas del 2026 en la Argentina y el puesto uno se lo lleva la provincia de San Luis con el caso de Mia Saray Frías Olaechea.

En la Clínica Italia, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00hs Mia, momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.

Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.

Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En dicha provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a las 01.35, nació Hannah y se destacó que, tanto la madre como la bebé, se encuentran en perfecto estado de salud.

Menos de un hora después, a las 02.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson.

En La Plata se celebró. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 04.24.

A las 06.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.

