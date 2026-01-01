Con cinco minutos de diferencia, nacieron las primeras bebés del 2026 en Santa Fe Las dos bebés nacieron en la maternidad del hospital Iturraspe durante la madrugada del 1° de enero, con apenas cinco minutos de diferencia. Ambas son oriundas de la localidad de Recreo y se encuentran en buen estado de salud. 1 de enero 2026 · 10:06hs

José Busiemi/UNO Santa Fe Maia Ávila (izquierda) nació a las 2.49 y Abigaíl Ayala (derecha) a las 2.54 de este 1 de enero.

Las primeras bebés del 2026 en la ciudad de Santa Fe fueron dos niñas oriundas de la localidad de Recreo, que nacieron con apenas cinco minutos de diferencia en la maternidad del hospital Iturraspe, durante las primeras horas de este jueves 1 de enero.

La primera en llegar al mundo fue Maia Ávila, quien nació a las 2.49, con un peso de 3.080 kilogramos. Su mamá, Alejandra, contó a UNO Santa Fe que la familia es del barrio Mocoví, en Recreo, y que se trata de la tercera hija mujer dentro de un total de cinco hermanos.

maia avila beba 2026 1 maia avila beba 2026 2 Maia Ávila junto a su mamá Alejandra y a las enfermeras y médicas de la maternidad de Iturraspe José Busiemi/UNO Santa Fe Cinco minutos más tarde, a las 2.54, nació Abigail Ayala, con un peso de 3.410 kilogramos. También es oriunda de Recreo y se convirtió en la tercera hija de su familia. Tanto Abigail como su mamá, Candela, se encuentran en buen estado de salud y permanecen internadas en la maternidad del nosocomio. abigail ayala bebe 2026 1 Abigaíl Ayala junto a su mamá Candela, su papá y las médicas y enfermeras del área de maternidad José Busiemi/UNO Santa Fe abigail ayala bebe 2026 2 Abigaíl Ayala junto a su mamá Candela José Busiemi/UNO Santa Fe