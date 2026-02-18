Uno Santa Fe | Información General | Inflación

Inflación: los alimentos volvieron a subir en las primeras semanas de febrero y empujan al Índice de Precios

Tras marcar la mayor incidencia en el aumento de la inflación de enero, el promedio del IPC se mantiene por encima de lo previsto

18 de febrero 2026 · 08:58hs
Alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero

Alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación

Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas.

En medio de la polémica por la medición del Indec sobre el IPC, la cual iba a ponderarse teniendo en cuenta las canastas de los años 2017 y 2018, la inflación de enero marcó su quinto mes en alza y se aceleró a 2,9%. En particular, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con un incremento de 4,7% y se ubicó como la división de mayor aumento.

Los informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de ese rubro, aunque continúa quedando por encima de 2%. Hay que remontarse a agosto de 2025 para encontrar un aumento inferior en los alimentos (cuando marcó 1,5%). Desde ese mes en adelante, se consolidó una tendencia ascendente con aceleraciones notables.

Alimentos y bebidas, rubro que mueve el índice de la inflación

Para EcoGo, la inflación de los alimentos ronda entre 2,6% y 2,8%. En la primera semana de febrero, la consultora ponderó una variación de 2,6% en los alimentos dentro del hogar (+0,7), mientras que los que se consumen fuera del hogar se sitúan en 2,4%, promediando entre ambos 2,4%.

indec.jpg
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Teniendo en cuenta la segunda semana del mes, ese índice se aceleró a 2,8%: dentro del hogar marcaron 2,9% (+0,9%) y fuera del hogar 2,1%, equilibrando una inflación de 2,8% para el rubro.

En tanto, EcoGo estima que el IPC de febrero se sitúe en torno a 2,7% y 3%. “Se registró una aceleración en el precio de la carne y aporta mayor presión al rubro en el cierre del mes”, señalaron desde la consultora.

Y agregaron que se prevén más aumentos en el componente de esparcimiento vinculados a la demanda estacional por los feriados del Carnaval, lo que “podría añadir una incendencia adicional sobre el nivel general de precios”.

Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (–0,5%). Para las cuatro semanas, la consultora estima un aumento de 2,2% en el rubro.

Tras haber ponderado un alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó a 1% para la segunda semana (2,4% mensual).

A pesar de que la inflación de enero registró el quinto mes en alza, desde Invecq indicaron que “esto no implica que el proceso de desinflación haya quedado atrás”, sino que “refleja la inercia propia de la dinámica inflacionaria, junto con la mayor incidencia de componentes estacionales y regulados que, tras haber contribuido transitoriamente a moderar el índice a mediados de 2025, hoy están ejerciendo presión alcista sobre el nivel general”.

La consultora estima una inflación menor a la de enero a través del IPC Invecq, actualmente corriendo a una velocidad mensual de 2,7% y que prevén que cierre febrero en 2,5%, continuando con una “leve desaceleración”.

“Los procesos de desinflación no son líneales. Aunque desde fines de 2025 la suba de precios parece haberse ubicado en un escalón algo más elevado, la trayectoria sigue fuertemente condicionada por la dinámica de los estacionales y regulados, algo que probablemente se repita en lo inmediato”.

Para el primer semestre del 2026 –que abarca los primeros seis meses del año–, Invecq proyectó una inflación de 2,2% que luego caerá al umbral de 1,5% en el segundo semestre, cerrando el año en la zona de 25% anual.

Inflación IPC precios alimentos alimentos y bebidas febrero Indec
