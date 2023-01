Lucas Pertossi aseguró que no golpeó a Báez Sosa y Cinalli manifestó que "fue una tragedia"

Los dos rugbiers declararon en la última jornada de testimonios. El 25 de enero será el alegato de la fiscalía y el particular damnificado, y el 26 de la defensa de los acusados.

Pertossi aseguró que "en ningún momento" tuvo "intención de matar a nadie" y que no le pegó a la víctima, tras pedir declarar en el marco del juicio que se lleva adelante en la ciudad de Dolores.

"Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Por su parte, Blas Cinalli manifestó que "todo lo que pasó fue una tragedia terrible", que "no hubo ningún plan" y que "en ningún momento" le pegó a la víctima.

"Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo ante el Tribunal.

De esta forma finalizaron los destimonios en el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dispuso que los alegatos de las partes en el juicio se lleven a cabo el 25 y 26 de enero próximos, según informó la agencia oficial de noticias Télam. El miércoles 25 será el turno de la fiscalía y el particular damnificado, mientras que el jueves 26 alegará la defensa de los ochos rugbiers acusados del homicidio.

Posteriormente, el abogado defensor de la familia de Báez Sosa, Fernando Burlando consideró que "el balance es positivísimo".

"El logro de la fiscalía fue sacar una confesión de Cinalli, que se puso en el lugar del hecho. Él mismo se ubica a menos de treinta centímetros en la escena del crimen", aseguró esta tarde a la prensa el letrado

En ese sentido, el abogado querellante apuntó contra el imputado que hoy rompió el silencio en el debate: "Ocho personas que le pegan a una son unos cobardes. Cinalli sos un cobarde. No te califiqué sobre lo que hiciste, hice una descripción de lo que se ve en los videos."

Además, Burlando atribuyó que los dichos de Cinalli se debieron a "la inteligencia" de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, sobre quienes consideró que hicieron "una preparación fantástica del caso".

Durante la audiencia también hubo discusiones motivadas por las declaraciones de dos médicos forenses aportados por la defensa de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Los médicos cuestionaron la autopsia realizada al cuerpo de la víctima por el perito de parte, generaron algunos cruces entre testigos, fiscales y abogados del particular damnificado, en los que incluso debió intervenir la presidenta del tribunal.