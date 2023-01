Caso Báez Sosa: ¿por qué los acusados se negaron al peritaje psicológico?

Peritos psicológicos declararon en una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa y explicaron por qué los acusados no quisieron hablar

Costa Shaw relató que vio a los involucrados en el crimen de Báez Sosa "nerviosos, como en una disyuntiva de querer hablar y no poder hacerlo", y agregó: "Muchos tenían temblores, básicamente Enzo Comelli se sacudía".

Lucas Pertossi aseguró que no golpeó a Báez Sosa y Cinalli manifestó que "fue una tragedia"

La psicóloga forense a cargo de los peritajes a los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa declaró también en la audiencia. Allí reveló su interacción con los imputados y contó que “estaban nerviosos, tenían temblores de los nervios y una disyuntiva al hablar”.

Más precisamente, apuntó contra Enzo Comelli, que “sacudía hasta las rodillas de los nervios”. A su vez, contó que Máximo Thomsen “llegó y se quebró. Hubo que contenerlo, y dijo que no quería realizar la pericia porque después se iba a filtrar todo”.

Además señaló que Máximo Thomsen "no paraba de llorar y hubo que contenerlo" al ser recibido. "Él dijo que no quería realizar el peritaje porque después se filtraría todo, después quiso decir algo y se quebró", relató Costa Shaw. Por otro lado aseguró que Thomsen se sentía culpable "por la salud de su madre".

También se refirió a otro de los acusados y expuso: "Lucas Pertossi, un poco más tenso, dijo que no tenía confianza en seguir porque son palabras de autoridades judiciales que los tratan como asesinos y que no tenía confianza", algo que repitió Ciro Pertossi, haciendo hincapié en la desconfianza en la seguridad del sistema judicial.

Qué pasó en la anteúltima audiencia del juicio

Al comenzar la jornada de juicio de este martes, Ciro Pertossi, uno de los principales apuntados junto a Máximo Thomsen, volvió a romper el silencio y pidió declarar ante el tribunal.

"Quiero aclarar que en el video que se mostró no pegué una patada", dijo y completó: "Cuando vi al chico (por Báez Sosa) en el piso frené la patada". Si bien la fiscalía insistió en hacerle preguntas al acusado para ampliar su declaración, el joven se negó a responder.

Más adelante, también hablaron los padres de algunos de los acusados. El lunes ya habían hablado las madres de Máximo Thomsen y Blas Cinalli, y el martes fue el turno de otro grupo de padres y madres.

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, relató: “Enzo hacía deportes, tenía que rendir materias del secundario y trabajaba en un boliche en la parte de la caja. Con eso se pagó las vacaciones porque yo ese año me había quedado sin trabajo. Fue con sus amigos, a la mayoría los conozco. El año anterior había ido también”.

En cuanto a Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano, expresó: “Todo esto es una desgracia. Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida, llega esto y no sé qué pensar. No puedo creer que estemos viviendo este momento. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, son vagos como decimos en el barrio”, los defendió.

También habló ante el tribunal Eduardo Benicelli, padre de Matías, y sostuvo: "Nunca me imaginé que iba a pasar algo así con mi hijo. Afectó en todo".

Se filtró la estrategia del abogado defensor

El martes, Hugo Tomei estuvo reunido con sus defendidos en el Penal de Dolores donde luego de una larga charla habría definido una nueva estrategia para afrontar la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Este miércoles se cumplen tres años de la fatídica noche en la que Fernando fue víctima de una brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique en la ciudad balnearia de Villa Gesell a manos de un grupo de muchachos de Zárate.

En el día de hoy, el abogado de los acusados podría en práctica la estrategia trabajada durante las últimas horas: “Tomei quiere convencer a Comelli que declare. De estos cuatro chicos que van a declarar, el abogado tuvo que convencerlos porque tienen miedo de declarar”, señalaron en Crónica.

Los cuatro jóvenes que declararía son Lucas y Luciano Pertossi, Ayrton Violaz y Blas Cinalli. Cabe recordar que Máximo Thomsen y Ciro Pertossi declararon en los últimos días mientras se analizaban las imágenes de las cámaras cercanas al hecho.

A su vez, en el mismo medio aseguraron que con la declaración de estos “buscarán terminar de tirar el concepto de que haya sido premeditado, porque eso bajaría mucho la pena; así como también desechar el concepto de alevosía”.

