Luis Petri fue confirmado por Milei en el ministerio de Defensa

Patricia Bullrich logró lo que quería: su excompañero de fórmula Luis Petri será ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei que asume este domingo. Así lo confirmó la Oficina del presidente electo este lunes por la mañana. También hay otra lectura posible y una pregunta: el expresidente Mauricio Macri no consiguió todo lo que quería y la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, que apuntaba a elegir las cabezas de esas dos carteras, tampoco. ¿Cómo se configurará ahora la interna del PRO?

Bullrich había sido confirmada como ministra el viernes pasado, luego de muchas especulaciones e incluso la versión de otro rol en la nueva gestión como secretaria de Trabajo. También se hablaba que su desembarco en la administración libertaria sería con Petri en Defensa, tal cual se confirmó esta mañana.

Todo esto había generado mucha tensión al interior del PRO, particularmente entre la propia Bullrich y Macri en días anteriores. El punto máximo fue el jueves por la noche cuando la ex candidata presidencial mandó, vía Viviana Canosa por WhatsApp durante su programa en La Nación+, un contundente mensaje: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

El exjefe de Estado la había acusado de "cortarse sola" y negociar su futuro, menoscabando el margen de maniobra del PRO para sumar otros referentes en el nuevo equipo libertario.

• LEER MÁS: Guillermo Francos confirmó el pedido de eliminar las Paso