Macri: "Milei es una incógnita, no gobernó. No sabemos qué va a hacer"

“¿No se puede evitar el fanatismo en la discusión de qué hacer?”, le preguntó Lanata a Macri. “No sé si fanatismo o convicción y pasión. Cuando presenté mi libro dije: «Somos el cambio o no somos nada». Vengo trabajando hace 20 años, siempre pensando que como sociedad podemos cambiar. El 63 por ciento de la gente dijo que quiere un cambio profundo. Hay que seguir ese camino, no nos queda otra”.

“Como hizo Patricia Bullrich. Que fue, se sentó y se reconcilió. Y dijo: «Yo quiero decir que estamos con el cambio, con nuestras diferencias». No es que nos hicimos libertarios. [...] Sí nosotros somos razonables y racionales, podemos lograr un cambio que devuelva la esperanza”, continuó el expresidente.

Entonces, afirmó: “No creo que esta discusión sea Milei sí Milei no. Es cambio sí o cambio no. Es Massa sí o Massa no. Milei es una incógnita, no gobernó, no mintió, no robó. No sabemos lo que va a hacer. La certeza está en todo lo que hizo Massa. Es continuar con este sendero decadente o introducir un cambio dándole una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”.

La ruptura de Juntos por el Cambio

En otro tramo de la entrevista, Macri fue consultado sobre las razones por las cuales J×C no logró acceder al balotaje, de la mano de su candidata, Patricia Bullrich.

Sobre este punto, señaló: "Hay varias teorías: porque no fui candidato o porque algunos dicen que dije tarde que no era candidato. Otros dicen que lo dije muy temprano y la campaña fue demasiado tiempo y dura. Otros porque no dije que había un solo candidato, cuando no tenía vocación, ni autoridad, ni naturaleza (para hacerlo). Con cinco candidatos no podía decir «es este»".

"Después, porque no logré convencerlo a Horacio (Rodríguez Larreta) en tiempo y forma a que se baje. Muchos veíamos desde el radicalismo y el PRO que la propuesta que él planteaba no era lo que la gente veía. Eso nos desdibujó y llevó a que Milei se quedase con la imagen de que él era el verdadero cambio, cuando Patricia tenía una propuesta de cambio muy potente", enfatizó.

