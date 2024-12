Marvel Rivals presentó cinco nuevos personajes antes de su lanzamiento

Marvel videojuego jugadores Spider-Man Capitán América1.jpg

Con un épico tráiler de lanzamiento, NetEase acaba de confirmar la adición de cinco nuevos héroes al roster inicial: Wolverine, Black Widow, Iron Fist, y el dúo Cloak and Dagger, junto a la carismática Squirrel Girl. Estos nombres se suman a una lista de 33 combatientes que estarán disponibles desde el primer día, incluyendo figuras icónicas como Scarlet Witch, Thor, y Capitán América.

El juego enfrentará a dos equipos de seis jugadores en escenarios destructibles y dinámicos, permitiendo idear estrategias únicas al combinar las habilidades de héroes y villanos de la Casa de las Ideas. Según el director del juego, Thaddeus Sasser, Marvel Rivals busca destacar en el saturado género de los hero shooters, y aunque las comparaciones con Overwatch son inevitables, NetEase promete una experiencia diferente y fresca.

Marvel Rivals también llega con una serie de incentivos para los jugadores. Durante su lanzamiento, ofrecerá recompensas exclusivas a través de Twitch Drops, incluyendo un traje especial para Magneto y otros cosméticos temáticos. Además, NetEase ha asegurado que todos los personajes, tanto los iniciales como los que se agreguen después, estarán disponibles de manera gratuita, haciendo de este título una opción accesible y atractiva.

Todos los personajes de Marvel Rivals ordenados por rol

Como viene siendo habitual en este tipo de videojuegos, se diferencian varios roles diferentes. Cada uno tiene sus propias virtudes y defectos, y en cada partida se elige a distintos personajes para adaptar mejor el equipo.

Estrategas (soporte)

Los estrategas son, a grandes rasgos, personajes de apoyo y soporte. Aquí se encuentran héroes que aportan utilidad y/o curación, principalmente. Esto no significa que no puedan atacar, pues tendrán sus propios mecanismos para hacer daño a los rivales, más esta no es su función principal. Son el support de League of Legends u Overwatch.

Loki

Jeff el Tiburón Terrestre

Rocket Raccoon

Mantis

Luna Snow

Adam Warlock

Duelistas (atacantes)

Los DPS de toda la vida. De momento es la categoría que más personajes tiene, así que es la que más opciones ofrece. En la sección de duelistas están los atacantes, es decir, a los responsables de hacer la mayor cantidad de daño posible al equipo enemigo. Hay de toda clase, desde combatientes cuerpo a cuerpo hasta tiradores, pasando por hechiceros, mercenarios, etc.

Spider-Man

Psylocke

Iron Man

Hela

El Castigador

Star-Lord

Bruja Escarlata

Pantera Negra

Magik

Tormenta

Caballero Luna

Namor

Soldado de Invierno

Chica Ardilla

Puño de Hierro

Viuda Negra

Ojo de Halcón

Vanguardia (tanques)

Son personajes con mucha vida y que, normalmente, tienen la capacidad de crear obstáculos y/o usar escudos con los que defenderse a sí mismos o a sus compañeros. Tienen menos daño que los atacantes, pero pueden absorber muchos más impactos antes de caer en combate.

Groot

Doctor Strange

Thor

Magneto

Peni Parker

Venom

Hulk

Capitán América

Por confirmar

Estos dos personajes todavía no tienen rol confirmado, pero por diseño y características, serían atacantes. Lobezno ofrece algunas dudas adicionales, pues su capacidad regenerativa podría hacer que fuese un tanque.

Lobezno

Capa y Puñal

Qué es Marvel Rivals

Marvel Rivals es un hero-shooter. Es decir, es un título multijugador en el que se puede escoger entre distintos personajes del universo Marvel para enfrentar a otros jugadores en equipos de seis versus seis. Los escenarios son cerrados y la jugabilidad se resume en luchar a tiros contra los enemigos para cumplir distintos objetivos, ya sea controlar una zona durante un tiempo determinado, hacer que un vehículo avance por el terreno, etc. Es la versión de Marvel del famoso Overwatch.

Se encontrará disponible Marvel Rivals a partir de su lanzamiento hoy 6 de diciembre. Su salida alcanzará a PlayStation 5, Xbox Series y PC, teniendo planes para una versión en Nintendo Switch más adelante.