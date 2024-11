Matanza de pingüinos en Punta Tombo: cuál es la sentencia contra el productor ganadero culpable

La matanza de pingüinos, sin precedentes

“Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, expresó el jueves pasado el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

El juez Richieri y el imputado siguieron la audiencia a distancia, vía Zoom. Este último estuvo representado en la sala por su abogado defensor Federico Ruffa.

“Los jueces dieron por acreditada la existencia de cientos de pingüinos muertos, pero en ningún allanamiento ni ningún testigo vio un rasgo de un pingüino dañado”, manifestó Ruffa.

En este marco, el abogado sostuvo que “esos pingüinos claramente no fueron aplastados por una máquina y hablando con especialistas nos dijeron que tienen alta tasa de mortalidad en los primeros días. Primero dijeron que murieron por el colapso de la tierra y después cuando le pregunté si había visto pingüinos aplastado dijo que sí y que después se pulverizaron y desaparecieron. No hay rasgos de pingüinos desgarrados porque no lo hubo”.

“No hubo un trabajo porque no encontraron cuerpo de pingüinos. Supuestamente secuestraron dos pingüinos, pero no hicieron ningún estudio. A nosotros no nos dejaron poner peritos para ver cómo se hacía la prueba. Hubo desprolijidades y está más pensado para ver desde la lente de National Geographic que para aplicar las leyes como debe ser”, continuó.

El pasado 28 de octubre comenzó el juicio oral contra el productor acusado de los delitos de daño agravado y crueldad animal por “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.

De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

