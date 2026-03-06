Uno Santa Fe | Información General | Milei

Milei ratificó que se retira de la política después de un eventual segundo mandato

También advirtió que la oposición “no me va a llevar puesto como a Macri”.

6 de marzo 2026 · 08:05hs
Javier Milei

Javier Milei

El presidente Javier Milei reiteró su objetivo de alejarse del poder, si finalmente accede a un segundo mandato de su gobierno, que eventualmente se daría entre 2027 y 2031, según dijo en un reportaje que se dará a conocer en los próximos días.

En ese sentido, el mandatario remarcó: "Después del año 2031, no me ven más el pelo", y de esa manera ratificó su intención de alejarse de la política en el mediano plazo, después de lograr los objetivos que se había planteado con La Libertad Avanza (LLA), el partido que lo llevó a la Casa Rosada.

Por otra parte, se refirió en varios pasajes del reportaje a su relación con la oposición y aseveró que "No me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri", luego de los cruces y chicanas que protagonizó con varios legisladores durante su discurso del domingo último, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

El canal La Nación + emitió esta noche un fragmento de la nota que le hizo el periodista Luis Majul, y que será emitida íntegramente el próximo domingo, y en el cual abordó otros temas, entre ellos la trama judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

"Si son culpables lo tienen que pagar", aseveró Milei en torno a la causa por supuesta evasión por parte de la AFA, tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tiene en vilo al fútbol local y otros estamentos.

Por otra parte, el presidente calificó de "prebendario y extorsionador" al empresario Javier Madanes Quintanilla, titular de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a unos 900 empleados, y además es uno de los principales accionistas de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa en crisis.

• LEER MÁS: Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

