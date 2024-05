Mirtha Legrand: "A ciertos personajes habría que tenerlos sin comer, para que sepan qué es tener hambre"

La conductora comentó que los tiempos cambiaron y que ser “inaccesible” ya no es aceptable: "No ser accesible al público es algo antiguo. Si hoy alguien tiene esos aires, que se los saque. No se usa más", explicó en una entrevista con la revista Viva.

"Mis seres queridos son lo más importante en la vida. Y recuerdo a mi hijo, recuerdo a mi marido, recuerdo a mi hermana. Recuerdo mucho a los que se fueron, soy muy nostalgiosa", mencionó la conductora.

"Jamás. Nunca me puse un jean, no me gusta, ni zapatillas. No es para mí ni para mi cuerpo", y sus pensamientos sobre la escritura de autobiografías, un proyecto que considera para el futuro, aunque con reservas: "Creo que el que escribe un libro sobre su vida, se muere enseguida... No sé, quizás algún día lo haga".

Durante la entrevista, Legrand destacó su desagrado por la mala educación y la conducta despótica, expresando: "No va conmigo la mala educación ni la violencia. No me gusta la gente despótica, me gusta la gente agradable, con buenos modales, la gente educada".

Crítica

Una semana atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni participó del programa La Noche de Mirtha. Entre los temas que se tocaron en la mesa, apareció el aumento de salarios y la conductora fue al hueso: "A mí me dijeron que vos sí te aumentaste el sueldo".

El funcionario de Milei negó de forma tajante que sus honorarios hayan aumentado y contó exactamente cuánto gana. “Por si a alguien le interesa, ayer me depositaron mi sueldo y cobré 1,7 millón de pesos de bolsillo”, indicó.

Además, cargó contra el senador Martín Lousteau por haber aprobado el “dietazo” en la Cámara alta. “Justamente Lousteau fue uno de los que dijo que le gustaría cobrar como yo, así que encantado de la vida ojalá pueda cobrar como yo el 1,7 millón de pesos”, apuntó Adorni.