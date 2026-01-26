Uno Santa Fe | Información General | fentanilo

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Familiares de víctimas mortales reclamaron respuestas institucionales a centros médicos y autoridades estatales y pidieron que no se olvide la causa judicial.

26 de enero 2026 · 20:53hs
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

gentileza

Familiares de víctimas fatales por tratamiento con fentanilo contaminado reclamaron respuestas al Estado y a las instituciones médicas a través de un sentido video. Además pidieron que los medios de comunicación y la sociedad no olviden la causa cuya investigación ya lleva 8 meses.

Ivana Esteban, la hija de Ángela Campos, una de las personas cuyo fallecimiento se investiga por el tratamiento con la droga adulterada, expresó en diálogo con Radiópolis (Radio2) el malestar de los familiares de las víctimas. “Hemos tratado de visibilizar esta tragedia y a 8 meses estamos como el día uno o peor. Tenemos un sentimiento generalizado de vivir con un puñal en el pecho, sentimos abandono institucional e invisibilidad social”, sostuvo.

“Pedimos a las autoridades, no solo el acompañamiento a las víctimas. También sentimos que el acompañamiento de los medios sigue siendo muy liviano. Hay un silencio coordinado y falta de empatía de parte del Estado”, remarcó.

Esteban lamentó que “todavía no hay definiciones judiciales y por el contrario el caso está más complejo”. Según señaló “es una causa sin precedentes con 173 víctimas y febrero tendrá noticias de más”. En ese momento, se le consultó sobre la cifra oficial de 124 muertes: “La causa oficial tiene 124, 59 son de Santa Fe y 49 en Rosario, pero las 173 surgen de información extraoficial y creemos que es la que más se acerca, los números oficiales no son reales”, denunció.

Muertes por fentanilo contaminado

Una carencia de inspecciones que –pese a denuncias anteriores– permitieron la circulación de 154 mil ampollas del lote 31.202 de fentanilo hasta mediados de mayo de 2025.

Según apuntó, hasta el momento se peritaron 77 casos: “De esos son 54 los que se sabe que fue el fentanilo que aumentó el riesgo de muerte, falta mucho por peritar y se suma gente con dudas”, indicó.

“Muchos van a quedar afuera de la causa por historias clínicas incompletas, que se las entregan a mano en los sanatorios. Cuántas preguntas tenemos las familias sin respuestas, y ni de las instituciones médicas ni del Estado ha habido interés en darnos respuestas”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que en Rosario han recibido asistencia en la oficina local de la Defensoría del Pueblo: “Se transformaron en una red de contención, pero el ministerio de Salud provincial nunca se contactó con nosotros, también pedimos auditoría con el gobernador y no nos respondieron”, observó y lanzó: “Eso es abandono”:

Además, consideró que las instituciones médicas “no mostraron flexibilidad sino que reaccionaron de forma hermética”.

“Nosotros tenemos miles de preguntas sin respuesta y del otro lado, solo hay parches”, expresó y opinó sobre el cambio de autoridades de la Anmat: “Es una lavada de cara, pero nunca nadie nos dio respuestas, nadie se presentó en la comisión investigadora, nunca hubo un gesto para las familias”, dijo.

La causa

Esteban actualizó el estado de la causa judicial que investiga las muertes por fentanilo adulterado. “En febrero debería haber novedades, está pendiente la resolución de la Cámara a la apelación de los procesamientos, deberá decidir si confirma o revoca. Es una cuestión, porque si los confirma seguirá esto a juicio oral que es lo que esperamos pero en caso de que revoque, va a demorar la eventual elevación a juicio”, precisó.

Por último, los familiares aclararon que tienen “expectativas de que el juicio se celebre este año”.

fentanilo víctimas
Noticias relacionadas
Scott Bessent elogió a Javier Milei

Scott Bessent elogió a Javier Milei: "Pasa de ser un gran pensador a un político de gran nivel"

para los fanaticos de dragon ball super, la patrulla galactica fue anunciada oficialmente

Para los fanáticos de Dragon Ball Súper, la Patrulla Galáctica fue anunciada oficialmente

Argentina desarrolló un buen papel en el concurso internacional del helado artesanal en Italia

Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Autos eléctricos e híbridos chinos: la Cámara del Comercio Automotor advierte un cambio de paradigma

Autos eléctricos e híbridos chinos: la Cámara del Comercio Automotor advierte un cambio de paradigma

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"