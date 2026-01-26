Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Familiares de víctimas mortales reclamaron respuestas institucionales a centros médicos y autoridades estatales y pidieron que no se olvide la causa judicial.

Ivana Esteban, la hija de Ángela Campos, una de las personas cuyo fallecimiento se investiga por el tratamiento con la droga adulterada, expresó en diálogo con Radiópolis (Radio2) el malestar de los familiares de las víctimas. “Hemos tratado de visibilizar esta tragedia y a 8 meses estamos como el día uno o peor. Tenemos un sentimiento generalizado de vivir con un puñal en el pecho, sentimos abandono institucional e invisibilidad social”, sostuvo.

“Pedimos a las autoridades, no solo el acompañamiento a las víctimas. También sentimos que el acompañamiento de los medios sigue siendo muy liviano. Hay un silencio coordinado y falta de empatía de parte del Estado”, remarcó.

Esteban lamentó que “todavía no hay definiciones judiciales y por el contrario el caso está más complejo”. Según señaló “es una causa sin precedentes con 173 víctimas y febrero tendrá noticias de más”. En ese momento, se le consultó sobre la cifra oficial de 124 muertes: “La causa oficial tiene 124, 59 son de Santa Fe y 49 en Rosario, pero las 173 surgen de información extraoficial y creemos que es la que más se acerca, los números oficiales no son reales”, denunció.

Muertes por fentanilo contaminado

Una carencia de inspecciones que –pese a denuncias anteriores– permitieron la circulación de 154 mil ampollas del lote 31.202 de fentanilo hasta mediados de mayo de 2025.

Según apuntó, hasta el momento se peritaron 77 casos: “De esos son 54 los que se sabe que fue el fentanilo que aumentó el riesgo de muerte, falta mucho por peritar y se suma gente con dudas”, indicó.

“Muchos van a quedar afuera de la causa por historias clínicas incompletas, que se las entregan a mano en los sanatorios. Cuántas preguntas tenemos las familias sin respuestas, y ni de las instituciones médicas ni del Estado ha habido interés en darnos respuestas”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que en Rosario han recibido asistencia en la oficina local de la Defensoría del Pueblo: “Se transformaron en una red de contención, pero el ministerio de Salud provincial nunca se contactó con nosotros, también pedimos auditoría con el gobernador y no nos respondieron”, observó y lanzó: “Eso es abandono”:

Además, consideró que las instituciones médicas “no mostraron flexibilidad sino que reaccionaron de forma hermética”.

“Nosotros tenemos miles de preguntas sin respuesta y del otro lado, solo hay parches”, expresó y opinó sobre el cambio de autoridades de la Anmat: “Es una lavada de cara, pero nunca nadie nos dio respuestas, nadie se presentó en la comisión investigadora, nunca hubo un gesto para las familias”, dijo.

La causa

Esteban actualizó el estado de la causa judicial que investiga las muertes por fentanilo adulterado. “En febrero debería haber novedades, está pendiente la resolución de la Cámara a la apelación de los procesamientos, deberá decidir si confirma o revoca. Es una cuestión, porque si los confirma seguirá esto a juicio oral que es lo que esperamos pero en caso de que revoque, va a demorar la eventual elevación a juicio”, precisó.

Por último, los familiares aclararon que tienen “expectativas de que el juicio se celebre este año”.